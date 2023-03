Festivalul “Tinerii Lei” Baia Mare și-a desemnat câștigătorii

Ziua de naștere a clubului ACS Tinerii Lei Baia Mare a fost sărbătorită prin organizarea unui festival, eveniment care a adunat peste 160 de șahiști.

La ediția a treia au răspuns invitației sportivi din Slobozia, Cluj-Napoca, Satu Mare, Arad, Râmnicu Vâlcea, Bistrița, Timișoara, Târgu Mureș, Petroșani, Alba Iulia, Vulcan, Brașov, Turda, Mediaș, Ilfov, Săcălășeni, Sighetu Marmației și Baia Mare.

Festivalul a constat în trei turnee distincte: ELO < 2005 (55 participanți), pentru copii sub 14 ani (47) și pentru copii nelegitimați (66).

Rezultate festival, ediția a treia:

TURNEUL A – ELO < 2000

• General: 1. Nicola-Alexandar Mircov (ACS Datori Art Slobozia); 2. Janos Helmer (CSM Cluj-Napoca); 3. Paul Horațiu Casangiu (Clubul de șah al Municipiului Baia Mare).

TURNEUL B – COPII SUB 14 ANI

• Fete sub 8 ani: 1. Sofia Ayana Vălean (ACS Tinerii Lei Baia Mare)

• Băieți sub 8 ani: 1. Rareș Foral (ACS Tinerii Lei Baia Mare); 2. Cristian Muntean (CSM Olimpia Satu Mare); 3. Tudor Ioan Codrea (CS Sig-Mar Sighetu Marmației)

• Fete sub 10 ani: 1. Andreea Nuria Cristurean (LPS Satu Mare + CS Șah Club Potaissa Turda).

• Băieți sub 10 ani: 1. Alexandru Daniel Pașca (LPS Satu Mare + ACS Tinerii Lei Baia Mare); 2. Cătălin Mihai Șuteu (ACS La Bunicu Baia Mare); 3. Marian David Voinescu (ACS Lura Brașov).

• Fete sub 12 ani: 1. Iulia Maria Avram (ACS Tinerii Lei Baia Mare).

• Băieți sub 12 ani: 1. David Eduard Mureșan (CS Unirea Săcălășeni); 2. Tudor Ioan Colța (ACS Tinerii Lei Baia Mare); 3. Dominic Seletye (CSM Olimpia Satu Mare).

• Fete sub 14 ani: 1. Carla Coman (CS Unirea Săcălășeni).

• Băieți sub 14 ani: 1. Andrei Vasile Mureșan (CS Unirea Săcălășeni); 2. Amrit Darius Kumar (ACS La Bunicu Baia Mare); 3. David Andrei Sofineti (CS Sig-Mar Sighetu Marmației).

TURNEUL C – COPII NELEGITIMAȚI

• Fete sub 5 ani: 1. Sofia Hoca (ACS Tinerii Lei Baia Mare); 2. Annaiss Bărbuș (ACS Tinerii Lei Baia Mare); 3. Carina Fagi (ACS Tinerii Lei Baia Mare).

• Băieți sub 5 ani: 1. Ștefan Rus (ACS Tinerii Lei Baia Mare); 2. Luigi Fasolilo (ACS Tinerii Lei Baia Mare); 3. Dragoș Rob (LPS Satu Mare).

• Fete sub 6 ani: 1. Elena Zaharie (ACS Tinerii Lei Baia Mare).

• Băieți sub 6 ani: 1. Ioan Ionescu (ACS Tinerii Lei Baia Mare); 2. Tudor Țura Triff (ACS Tinerii Lei Baia Mare); 3. Luca Bretan (CSM Satu Mare).

• Fete sub 8 ani: 1. Gabriela Slivca (ACS Tinerii Lei Baia Mare); 2. Zsofia Uglar (ACS Tinerii Lei Baia Mare); 3. Tanya Lazăr (ACS Tinerii Lei Baia Mare).

• Băieți sub 8 ani: 1. Matei Ciocian (ACS Tinerii Lei Baia Mare); 2. Radu Ilcu (ACS Tinerii Lei Baia Mare); 3. Tudor Sturz (ACS Tinerii Lei Baia Mare).

• Fete sub 10 ani: 1. Carla Poran (ACS Tinerii Lei Baia Mare).

• Băieți sub 10 ani: 1. Adam Boiciuc (ACS Tinerii Lei Baia Mare); 2. David Andreica (CSM Satu Mare); 3. Ștefan Gyory (CSM Satu Mare).

• Fete sub 14 ani: 1. Sara Sturz (ACS Tinerii Lei Baia Mare).

• Băieți sub 14 ani: 1. Bence Szabo; 2. Ștefan Nicoară (ACS Tinerii Lei Baia Mare); 3. Rareș Pop.