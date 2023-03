„Nord Universitar” ajunge, din nou, în liceele din județ

Liga Studenților “Pintea Viteazul” (LSPV) desfășoară o nouă ediție a proiectului “Nord Universitar”, în care membrii LSPV vizitează liceele din Maramureș și județele învecinate pentru a prezenta oferta educațională a Centrului Universitar Nord din Baia Mare, precum și oportunită­țile de voluntariat disponibile în Baia Mare.

„Suntem foarte entuziasmați în tot ceea ce privește proiectul «Nord Universitar», un proiect de tradiție al LSPV, prin care ne dorim să creștem vizibilitatea Centrului Universitar Nord din Baia Mare. Întotdeauna, ne bucurăm să auzim de la studenții din anul I cum i-am motivat să studieze prin intermediul acestui proiect”, a punctat Szilvia Deak, secretar general LSPV.

Scopul principal al acestui proiect este de a crește nivelul de conștientizare al liceenilor cu privire la alegerea facultății și la facilitățile pe care aceștia le au la dispoziție în cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare.

“Am absolvit liceul vara trecută și, ca mulți elevi, am fost indecis și nedumerit în legătură cu alegerea facultății. Dar, datorită proiectului «Nord Universitar», am reușit să ajung la o decizie într-un timp relativ scurt. În urma prezentării proiectului, am analizat toate beneficiile și oportunitățile de care voi avea parte dacă aleg această universitate. Deși a trecut doar primul semestru, pot afirma faptul că am luat cea mai bună decizie în a studia la Centrul Universitar Nord din Baia Mare. Anul acesta am ales să mă implic în proiectul «Nord Universitar» deoarece doresc și eu, la rândul meu, să ajut absolvenții în alegerea facultății ideale”, a punctat Sebastian Covaci, coordonator PR al proiectului.