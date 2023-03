Scriitorii în Cetate

Ziua de 24 martie va rămâne de referință pentru breasla scriitorilor din Filiala Cluj, deci și a celor din Maramureș. Au avut loc alegeri pentru cei care sunt desemnați prin vot să conducă destinele Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România. La eveniment au fost prezenți criticul literar Nicolae Manolescu, președintele Uniunii Scriitorilor, și scriitorul Varujan Vosganian, prim-vicepreședintele instituției. Cei doi au prezentat un raport asupra Uniunii. Este știută atitudinea unor foști membri ai breslei, puși pe demolarea ei morală, care au intentat numeroase procese. Scriitorii prezenți au fost informați că procesele s-au încheiat cu sentințe definitive în favoarea Uniunii. Reclamațiile s-au dovedit nefondate. Ba mai mult, Uniunea a primit și scuzele statului român.

Criza financiară care bântuie instituțiile de cultură nu a ocolit nici breas­la noastră. Din fericire, a fost trecută cu bine. Domnul Nicolae Manolescu a vorbit despre creșterea vizibilității operelor literare și a rolului scriitorului în această vreme. Altfel spus, despre afirmarea identității profesiei noastre. Apoi legătura Uniunii cu instituțiile de cultură, cu școlile, cu publicul. S-a arătat foarte preocupat de structura manualelor școlare, care au o viziune derutantă în privința autorilor și operelor valoroase. Proiectul Legii învățământului a făcut obiectul unor repetate intervenții ale scriitorilor. Uniunea a semnat, alături de sute de profesori de gimnaziu și liceu, un memoriu în care sunt amintite neajunsurile proiectului și se cerea remedierea lor. Și-a unit vocea cu a altora, în condamnarea plagiatului.

S-a făcut o pledoarie pentru sobrietatea dezbaterilor, în care opiniile să respire în voie, în care să predomine argumentele, nu injuriile. S-au adus în discuție revistele literare. Domnul Manolescu a precizat, apăsat, că fără reviste literare nu există literatură. Cărțile scriitorilor ar ajunge într-un sac legat la gât. Meseria de scriitor presupune cartea ca mod de existență, iar revistele sunt un curier admirabil pentru circulația ideilor. În reviste se manifestă spiritul critic, aici se comentează și se consacră valorile. A deplâns starea în care a ajuns revista „Familia”, de la Oradea, publicație în care a debutat Mihai Eminescu. Este condusă stângaci și fără personalitate. Sperăm în revigorare!

Apoi s-a făcut pledoarie pentru limba literară. Oare ce se va întâmpla cu literatura când limba română nu va fi literară, ci se va instala acest jargon trivial? Uniunea Scriitorilor are obligația ca acest lucru să nu se întâmple. Scriitorii cu pana lor, de gâscă, sau computerizată, Uniunea cu misiunea de a crea mediul necesar unei existențe a literaturii! Am reținut definiția domnului Manolescu: „Uniunea Scriitorilor nu este o asociație oarecare, un ONG ca atâtea altele, nici un simplu sindicat de breaslă, ea este ultimul bastion al literaturii adevărate din România secolului XXI.”

Nu am uitat că a fost o întâlnire de alegeri la Filiala Cluj. Cu acest prilej, doamna Irina Petraș și-a prezentat izbânzile mandatului care s-a încheiat. I-am fost alături și știu energia cu care s-a implicat în conducerea Filialei. De la cărțile cu caracter de unicat, în care și-au găsit locul o bună parte din scriitorii Filialei, la legătura periodică cu toți membrii Filialei. Sub deviza acaparatoare: Scriitorii în Cetate! La urna de vot, numele criticului literar IRINA PETRAȘ a ieșit învingător. Deci ea va conduce Filiala în următorii cinci ani, alături de Comitetul de conducere, format din: Doina Cetea, Laura Poantă, Ovidiu Pecican, Constantina Raveca Buleu. Ca reprezentant al Filialei Cluj în Consiliul Uniunii Scriitorilor din România a fost ales criticul și istoricul literar Ovidiu Pecican. Cum aminteam la început, la adunarea de alegeri au fost și scriitori din Reprezentanța Maramureș, Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor, care au contribuit la exercițiul democratic cu opinii despre mersul Uniunii. Confrații din Maramureș, prezenți la Cluj, au fost scriitorii: Terezia Filip, Gheorghe Mihai Bârlea, Ștefan Jurcă, Nicolae Goja, Ioan Dragoș, Nicolae Scheianu, Florian Roatiș, Nicolae Iuga și, cu voia dumneavoastră, Gheorghe Pârja.

Menționez că și domnul Nicolae Manolescu era în campania electorală pentru președinția Uniunii. Rezultatul va fi la sfârșitul turneului prin filiale. Are și un contracandidat. Despre toate acestea cu alt prilej. A fost o atmosferă intelectuală de ținută, semn de solidaritate, necesară în numele scrisului românesc. Noi, cei din Maramureș, ne-am dus și ne-am întors acasă grație domnului Dorin Orean, și instituției la care lucrează. Mulțumim! M-am bucurat că am intrat în muncile de primăvară. Atât scriitorii, cât și oamenii pământului. Am fost în Cetatea literară cu gânduri de bine!