A doua ediţie a Comuniadei, un succes clar!

Satele îşi descoperă viitoare elite!

Pentru al doilea an la rând, Maramureşul organizează Comuniada, o olimpiadă a copiilor de la sate, cu succes din ce în ce mai mare. S-a petrecut pe 25-26 martie, sâmbăta şi duminică trecută.

De la 300 în 2022, la 600 de concurenţi anul acesta, este evident, în total peste 1.000 de persoane implicate. Emilian Pop, în calitatea de preşedinte al filialei judeţene a Asociaţiei Comunelor din România, e cel care a făcut posibilă punerea în practică a unei idei lansate cu peste zece ani în urmă. Chiar se făcuse o Comuniadă locală, în 2008, între comunităţile din Săcălăşeni, Remetea Chioarului, Coaş, Dumbrăviţa, Recea şi Groşi. Azi, Comuniada a ajuns nu numai la nivel judeţean, ba s-a ţinut, după „chipul şi asemănarea” celei din Maramureş, în judeţele Galaţi, Constanţa, Mehedinţi!

”Comuniada este o acţiune de identificare a stelelor satului maramureşean, este la ediţia a doua. Un real succes, cu participare neaşteptat de bună. S-a dublat participarea! Denotă interesul mediului rural pentru cunoaştere, cu mai multe discipline: româna, matematica, istoria, geografia, caligrafia, şahul şi limba engleză. Se pot trage câteva concluzii interesante… Se vede o fugă de ştiinţele exacte şi interes deosebit faţă de engleză, română şi caligrafie. Apoi, fiecare administraţie publică îşi poate identifica încet viitorii stâlpi ai comunităţii. La noi, nevoia clară e de medici pe geriatrie, pe social, kinetoterapie, pentru vârsta a treia, medici de familie, asistenţi. Am dat un exemplu, de doi ani căutăm medic pe balneofizioterapie, având dotări, spaţiu, tot. Acum vedem vârfurile, avem toţi primarii şi factorii de decizie un cadru pentru a identifica germenii, să-i ajutăm să crească pe tineri, acesta e rostul Comuniadei. Nu să ne aplaudăm unii pe alţii, pe scenă. Şi ar mai fi ceva… se detaşează clar o seamă de dascăli ce au chemare. Dacă avem dascăl ce din fiecare clasă unde predă are elev pe podium, mă întreb… ceilalţi cum de nu pot avea unul? Asta e marea dilemă a Comuniadei! Avem dascăl de istorie şi geografie cu 7 elevi pe podium! La cealaltă extremă, cu niciunul… De remarcat că în această competiţie, doar la faza judeţeană, peste 1000 de persoane implicate. Am de mulţumit Consiliului Judeţean, în special preşedintelui Ionel Bogdan care a înţeles importanţa acestei acţiuni. Iar cei ce n-au înţeles vor înţelege…să ai peste 600 de elevi în faza judeţeană, cu mii în faza locală, nu e o joacă. Dar efectul şi aşteptările au fost depăşite. Apoi, e de mulţumit Inspectoratului Şcolar Judeţean, profesorilor, părinţilor. Premierea va avea loc marţi după Paşti, pe 18 aprilie, la Muzeul Satului, cu începere de la ora 11. Premiile sunt asigurate de Consiliul Judeţean, vor fi 237 de elevi care urcă pe podium, plus profesorii ce au dus copiii pe scenă, e normal să aibă o recunoaştere şi cel ce a dus copilul acolo! Avem evaluarea făcută, pregătită” – ne spune primarul comunei Săcălăşeni, Emilian Pop, aici în calitatea sa de preşedinte al ACOR Maramureş şi de organizator al Comuniadei.