Noi rute internaţionale şi companii aeriene pe Aeroportul Maramureş

Premisele dezvoltării activităţii pe Aeroportul Internaţional Maramureş sunt cum nu se poate mai bune pentru acest an. Dacă zilele acestea s-a lansat o nouă rută spre Bucureşti, cu un nou operator (AirConnect), urmează suplimentarea cursei spre Paris (operată de HiSky), dar şi nume de companii noi (WizzAir), cel mai probabil.

“Sunt şi alte companii cu care discutăm să vină şi să opereze de pe Aeroportul Internaţional Maramureş. Am participat la o conferinţă internaţională, la Cluj-Napoca, unde a fost prezent şi directorul general al WizzAir cu care am avut şi o întâlnire în care am discutat despre posibilitatea ca şi WizzAir să vină pe Aeroportul Internaţional Maramureş şi trag speranţe că îi vom aduce şi pe ei în perioada imediat următoare, la fel cum trag speranţe că vom face şi terminalul nou pentru pasageri în timpul stabilit, astfel încât aeroportul să fie cât mai atractiv pentru companiile aeriene, dar în acelaşi timp este important ca şi maramureşenii să circule spre destinaţiile propuse de aeroport şi operatori, pentru că numai astfel pot fi susţinute aceste curse internaţionale. Vă dau şi un exemplu: am avut curse de Bergamo – Milano şi cursa de Paris cu cei de la HiSky. Cea de Paris funcţionează foarte bine, deja se va suplimenta de la 2 curse pe săptămână la 4 curse săptămânal, însă cea de Bergamo nu a mai putut fi operaţională pentru că, din păcate, nu au fost pasageri suficienţi. Erau doar 10-15 poate 20 de pasageri, deci mult prea puţini pentru ca o cursă să fie rentabilă. Pe cea de Paris avem tot timpul de la 80% în sus grad de ocupare, iar uneori chiar nu mai sunt locuri, ceea ce a determinat compania de a suplimenta ruta cu încă o cursă şi aşa vom avea 3 curse pe săptămână: joia, duminica şi marţea” – a spus Ionel Bogdan, preşedintele CJ Maramureş.