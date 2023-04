Ipostaze…în holul Prefecturii Maramureş

Ipostaze artistice au fost expuse în holul Prefecturii Maramureş. Sunt lucrări de pictură, grafică, sculptură. Artistul principal al expoziţiei este Daniel Cormoş care şi-a adus aproape prietenii, artişti cu stiluri diferite.

“Se numeşte ipostaze pentru că domină imaginea chipului uman. Sunt forme interpretate în diverse modalităţi artistice: pictură, grafică, sculptură şi ceramică. Ideea proiectului este de a-l promova pe Daniel Cormoş, artistul principal al expoziţiei. El i-a coagulat în jurul ideilor sale creatoare pe ceilalţi artişti”, a explicat curatorul expoziţiei, Maria Alexe, lector de limba engleză şi director la galeria Art City din Bucureşti.

De profesie medic veterinar, Daniel Cormoş obişnuieşte să se refugieze în arta plastică. “Pictura pentru mine este ca şi un jurnal intim, un jurnal de călătorie pe care încercăm să îl facem să devină real. Fiind un jurnal intim e interesant că este invitat privitorul în intimitatea artistului, în intimitatea gândurilor, viselor, călătoriilor sale. Un privitor nu are răbdare mai mult de 5-6 secunde să intre în atmosfera unei lucrări. Orice artist îşi transmite în lucrarea sa, dragostea. O lasă închisă acolo pentru totdeauna, dar e nevoie de dragoste. Dacă un artist nu simte dragoste pentru ciocanul cu care lucrează, pentru daltă, pensulă, pânză, culoare, atunci e doar o ipocrizie”, a spus Daniel Cormoş.

Sonia Enache expune lucrări în tehnică mixtă, grafică şi pictură. Ea relatează că “lucrările mele sunt o modalitate prin care caut să îmi găsesc un stil artistc de exprimare. Am încercat diferite tehnici încât să ajung cât mai aproape de acest stil. Am folosit acrilic, pasteluri, tuşuri, să găsesc un mod de a mă exprima cât mai expresiv. Fiecare lucrare are ceva specific”. Alexandru Zană a venit cu nişte lucrări atipice, iar Lidia Tulici a expus ceramică, exprimându-şi prin lucrări propriile sentimente. Nicoleta Paula Pavel este o artistă mai specială. Ea a avut la un moment dat un accident, a stat mult timp în comă, dar şi-a revenit prin artă, evidenţiind că arta are “calităţi terapeutice”. Acum, Nicoleta Pavel pictează cu multă râvnă, icoane pe sticlă.

Bebu Dură a venit pentru prima dată, într-o expoziţie, cu lucrări de sculptură. Iulia Toader este asistent radiolog, dar pentru că e pasionată de artă s-a apucat serios de studiu şi de pictură. Acum urmează cursurile de master la Facultatea de Arte Plastice din cadrul Centrului Universitar Nord Baia Mare.

Ioana Kadar e la început de drum, dar mărturiseşte că “pentru mine pictura şi culoarea reprezintă ce dă artistul din preaplinul inimii sale. Ceva ce porneşte din interior, se adună şi în final se revarsă pe pânză”. În cadrul expoziţiei pot fi admirate şi lucrările lui Paul Covaci, scaunele sculptate artistic făcând senzaţie în ochii privitorilor. De asemenea, mai pot fi admirate lucrările lui Alin Caracaş şi ale Cristinei Botez. Expoziţia rămâne deschisă până în data de 14 aprilie.