Eșec în primul meci pentru locurile 5-8

• SCM Zalău – Știința Explorări Baia Mare 3-1 (19, -20, 18, 20) •

Avantaj SCM Zalău după prima confruntare contând pentru locurile 5-8 cu Știința Explorări Baia Mare, adversar pe care l-a învins sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (25-19, 20-25, 25-18, 25-20).

Explorări nu a mers în județul vecin doar pentru a face act de prezență și s-a luptat de la egal la egal cu trupa sălăjeană, în multe momente băieții lui Marius Botea etalând un volei atractiv. Din păcate, primul set a fost adjudecat de SCM Zalău – 25-19, însă după o evoluție consistentă a băimărenilor. Evoluție remarcabilă și în actul secund, dominat de ai noștri, care egalează situația la seturi fără mari emoții – 20-25. Amfitrionii pleacă mai bine în setul trei, însă fără a se desprinde clar, aspect care se concretizează totuși în partea a doua a setului, 20-13, distanță consemnată și în finalul lui – 25-18. Scenariul este aproape același și în actul patru, cu echilibru evident în debut, după care cu un ușor avantaj de partea echipei vizitatoare – 3-5. Nu ne putem păstra acest avantaj fragil și automat zălăuanii revin pe tabelă – 13-11, pe care nu îl mai cedează sub nicio formă și SCM se impune cu 25-20, respectiv 3-1 și 1-0 în primul meci al confruntărilor pentru locurile 5-8.

Meciul doi este stabilit pentru miercuri, 12 aprilie, în Sala Sporturilor “Lascăr Pană”, de la ora 18. Dacă situația va fi egalată de Știința Explorări, partida decisivă este planificată pentru 22 aprilie, la Zalău.

• SCM Zalău: F. Constantin 2 p (un blocaj, un as), Cveticanin 6 p (3 blocaje), Buzduhan 20 p (un blocaj, un as), Ionescu 26 p (un as, 2 blocaje), Ocunschi 2 p (un as), Pupart 7 p (2 blocaje), Mărieș (libero). Au mai jucat: Ana, Cuciureanu 4p (3 blocaje), Stojsljavevic 8 p (4 blocaje). Antrenori: Dragan Kobiljski și Marius Lazăr.

• Știința Explorări Baia Mare: Taboada 4 p (un as), Silvășan-Pașca 9 p (3 blocaje), S. Dragomir 9 p (3 blocaje), Tarța 18 p (un blocaj), Hepburn 13 p (5 blocaje), Cheagă 7 p, Crișan (libero). Au mai jucat: Catrina, Badea. Antrenori: Marius Botea și Sorin Pop.

• Au arbitrat: Cornel Gorban și Alexandru Rareș Puni (Iași).

• Play-Off, Grupa 1-4, meciul 1: Dinamo București – Arcada Galați 2-3; Steaua București – SCMU Craiova (s-a jucat ieri).

• Locurile 5-8, meciul 1: Rapid București – CSM Constanța 3-1; SCM Zalău – Știința Explorări Baia Mare 3-1.

• Play-Out, meciul 1: Știința București – Universitatea Cluj-Napoca 2-3; Unirea Dej – CSM Suceava 3-1.