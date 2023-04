Altă imagine a localității Rona de Sus, în lucru!

Comuna Rona de Sus e ”cea cu târgul de pe drumul național”… spre disperarea automobiliștilor, așa o știau cei care trec constant. Anul trecut și anul acesta, a început o schimbare de imagine.

Prima observație, Primăria a fost împrospătată, iar în fața sa a apărut un parc cochet. Primarul Alexa Semeniuc ne spune că era necesar, centrul e cartea de vizită a comunei.

”Am mai finalizat o capelă mortuară dublă, am făcut spații de joacă pentru copii în spatele școlii, la fel un teren sintetic de sport, tot acolo, toate din bugetul local. Am finalizat un pod făcut împreună cu vecinii din Rona de Jos, pe Valea Lal și un altul pe Valea Șușman. Și un zid de sprijin, cu consolidarea piciorului de pod, pe Ronișoara. În plus, după finalizarea rețelelor de apă/canal și branșamente pe 14 străzi, am reușit, tot din buget local, să asfaltăm 12 dintre ele, alte două așteaptă rândul” – spune edilul.

Cele două Rone, împreună cu vecinii Bocicoiu Mare, au un proiect comun în asociere, pentru alimentarea cu gaz a satelor, doar că vor trebui să se alimenteze undeva din Sighet, de unde va veni rețeaua. Și aici, ca-n alte părți, s-au făcut promisiuni din partea ANRE și Transgaz.