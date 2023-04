Tristă ironie • Mai multe clădiri părăsite decât oameni ai străzii!

Odinioară, când era în plină evoluție Criza economică din 2008, poate ulterior, Statele Unite ale Americii s-au dovedit a fi absolut nemiloase cu proprii cetățeni. S-a dovedit că, în urma falimentelor, inclusiv personale, erau de mai multe ori mai multe case părăsite sau confiscate de bănci decât numărul de persoane fără adăpost. Simplu, logic? Deloc. Dar România cea ospitalieră cum stă? Dar Maramureșul cel iubitor de oaspeți și de glie?

Teoretic, se știe

La nivel mondial, chiar dacă cifrele la dispoziție sunt desuete, dat fiind că ulterior au apărut marile migrații date de războiul din Siria și cele ce-au urmat, din întreaga Africă, sunt peste 100 de milioane de persoane fără adăpost.

Chiar dacă articolul 25 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată la 10 decembrie 1948 de Adunarea Generală a ONU, conține acest text privind locuința și calitatea vieții: “Orice persoană are dreptul la un nivel de trai adecvat pentru sănătatea și bunăstarea sa și a familiei sale, inclusiv la hrană, îmbrăcăminte, locuință, îngrijire medicală și servicii sociale necesare, precum și dreptul la securitate în caz de șomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrânețe sau altă lipsă de existență în circumstanțe independente de controlul său”.

Raportul anual de evaluare a persoanelor fără adăpost pentru 2018 către Congres raportează că, într-o singură noapte, aproximativ 553.000 de persoane se confruntau cu lipsa adăpostului în Statele Unite. Într-o singură noapte din ianuarie 2010, analiza a arătat că 649.917 de persoane se confruntau cu lipsa adăpostului. Se estimează că în România există peste 15.000 de persoane adulte fără adăpost din care mai mult de 5.000 trăiesc în București. Accesul acestora la servicii de asistență socială și medicală este foarte dificil, peste 60% dintre ele nu au acte de identitate și sunt atât de desocializate încât și-au pierdut capacitatea de a se adresa instituțiilor și organizațiilor pentru ajutor.

Marea majoritate a persoanelor adulte fără adăpost nu au asigurare medicală, nu știu sau nu sunt capabile să se adreseze instituțiilor specializate pentru ajutor nici chiar în situațiile de urgență.

Peste 25 % dintre persoanele adulte fără adăpost au probleme psihiatrice care pot fi diagnosticate prin observare directă, iar 40% au dezvoltat afecțiuni similare psihozelor. Lipsa de adăpost a devenit o problemă în țările precum China, India, Thailanda, Indonezia și Filipine, în ciuda prosperității lor în creștere, parțial din cauza lucrătorilor migranți care au probleme în a găsi locuințe permanente – conform paginii Wikipedia dedicată persoanelor fără adăpost.

Aplicat la Maramureșul drag și ospitalier

Cum arată Maramureșul? În primul rând, situația este cam neasumată. Cifre ale persoanelor fără adăpost nu avem, putem doar bănui… de exemplu, iarna, pe ger, la Azilul de noapte, în adăpostul băimărean, erau aduse între 25 și 60 de asemenea persoane.

Mai multe recensăminte făcute pe plan național, de comisii antisărăcie, nu au primit date din Maramureș. Din Satu Mare da. Dar ar avea unde găzdui Maramureșul persoane fără adăpost? De înmulțim cifra bănuită a persoanelor fără adăpost cu… zece, tot am avea mai multe clădiri decât oameni fără locuință! Cum așa?

În primul rând, într-o situație absolut neclară și evident voit cețoasă, fostul REMIN are zeci de clădiri părăsite, în diverse stadii de degradare, de la Ilba, Nistru, Băița, Baia Mare (inclusiv mărețul sediu), până în Borșa sau Răzoare. Zeci. Mai sunt și clădiri ale celor ce făceau prospecțiuni geologice, câteva. Li se adaugă cabane silvice dezafectate sau lăsate să putrezească, la Săcel, Poienile de sub Munte, Săpânța etc. Au rămas în urmă pichete de grăniceri, părăsite, nefolosite, datorită tehnicii ce nu mai cere sute de grăniceri care să stea pe graniță, din loc în loc (termoscanare, senzori de mișcare etc). Au rămas CAP-uri și clădiri conexe, mare parte devalizate sau în cel mai bun caz închiriate gaterelor sau pastorilor. Avem gări părăsite, inclusiv Gara de Sud a Băii Mari. Dar avem și combinate întregi, zone industriale ce acoperă procente bune din municipii și nu numai, lăsate de izbeliște, plimbate prin mâini meșteșugite de proprietari, bancheri, ce au rămas ruine. IMMUM, IMRAUT, Fabrica de Pâine, Tricomar, Phoenix (care, pardon, e locuit, se vede și se simte de la o poștă!).

Semne mari de întrebare. Și de exclamare

Însă avem și mai mult decât doar platforme industriale… avem castele! Casa Pocol, castelul Teleki de la Satulung, cel de la Pribilești, casa Szaplonczai, chiar dacă au teoretic proprietari, ele sunt ca ale nimănui și rezultatele se văd! Dar poate și mai trist decât castelele sunt școlile părăsite…avem școli părăsite în aproape toate satele mici ale Maramureșului.

Sunt zeci, poate sute de clădiri fără folosință. Autorități locale, cu curaj și puțină inconștiență, cer fonduri și reabilitează școli părăsite, fără copii, ca să… ce? Iată de ce susținem, fără frică și cu toată responsabilitatea, că Maramureșul are înzecit număr de clădiri părăsite, nefolosite, unele în stare bună, comparativ cu numărul persoanelor fără adăpost.

Luăm exemple închizând ochii și punând degetul aiurea, pe hartă. În Bocicoiu Mare sunt blocuri părăsite ale fostei Case de Copii, plus clădiri mici ale căilor ferate, plus pichete de grăniceri. Numai acolo sunt sute de locuri de cazare.

În altă extremă de Maramureș, avem la Borșa clădiri minerești în Baia Borșa, plus blocuri semipărăsite. În complexul turistic avem două hoteluri goale, unul dezafectat și un altul conservat și închis cu lacăt, degeaba. Sus pe Prislop avem un “centru de informare turistică” gol, fără rost, neterminat, ieșit din finanțare, pustiu. Și alte cabane.

Și la nevoie punem deget pe hartă și în Târgu Lăpuș unde e hotel închis, clădiri goale la mina Răzoare, şcoli de sate, etc. La nevoie, de e cazul, aruncăm un ochi prin județ și către clădiri noi făcute degeaba, la blocuri ANL și sociale încă nelocuite, finalizate de ani. Că avem, ținute la mare secret.

La centre de informare turistică nefolosite nici măcar o zi. La cantine sociale închise după terminarea finanțării sau la prezente și viitoare centre de zi. De altfel, câteva dintre cele mai mari construcții/clădiri din Maramureș stau nefolosite. Dar această discuție ne rămâne pentru o dată viitoare și pentru un moment în care să ne pregătim psihic și mental pentru reacții furtunoase. Și totuși, vom reveni. Eppur si muove sau sperăm cam degeaba?