Eduard Soponar, tânărul care aduce în România o aplicație financiară vizionară

• compania sa, asociată cu o tehnologie spațială premiată de NASA •

După 12 ani petrecuți în Canada, tânărul băimărean Eduard Soponar a decis să se resta­bilească în România găsind aici un mediu de afaceri mai prielnic și progresiv. Este CEO și fondator la The Connecter, o aplicație financiară descentralizată care aduce criptomoneda în lumea reală. Compania lui s-a asociat deja cu o tehnologie premiată de NASA al cărei scop este acela de a salva vieți și de a reduce daunele provocate de uragane și alte evenimente cauzate de climă. Mai mult, are încheiate parteneriate în Africa oferind suport și cursuri educaționale tinerilor lideri și viitorilor antreprenori. Un obiectiv important al tânărului este de a aduce The Connecter și în Baia Mare pentru înființarea unui centru tehnologic etalon în regiune.

• “în România, există o congruență între cuvinte și acțiuni”

Reporter: Care sunt motivele pentru care ai luat decizia de a reveni în România?

Eduard SOPONAR: Construirea ideii mele, din punct de vedere tehnologic, a necesitat găsirea unei echipe tehnice care să o poată dezvolta, fără a avea o mentalitate limitativă și cu abilități tehnice adecvate. După ce am contactat oameni din diferite țări și nu am reușit să găsesc pe cineva cu mentalitatea potrivită sau care să poată face asta la nivel tehnologic, în cele din urmă am reușit să-i găsesc în România.

Canadienii au tendința să acționeze mai conservator decât curajos și inovator. De asemenea, din punct de vedere politic, canadienii s-au confruntat cu multe restricții. Există multe obstacole birocratice pentru inovație și idei noi.

Aceste convingeri s-au reflectat în libertatea de exprimare, iar eu sunt genul de persoană care crede în libertatea de alegere și respectul pentru alegerile individuale, mai ales atunci când se referă la ceva atât de personal precum sănătatea fizică și mentală.

În concluzie, atitudinea mea ambițioasă și dorința de a fi înconjurat de alții ca mine, motivele politice, motivele de sănătate și încurajarea partenerului meu, toate au condus la decizia de a mă întoarce acasă.

R.: Ce poate oferi în plus țara noastră față de Canada în sectorul de business?

E.S.: Vorbesc dintr-un punct de vedere generalist și din propria experiență, dar românii tind să vrea să se ajute unii pe alții să exceleze.

În România, dacă cauți și depui efort pentru a face conexiuni, atunci vei găsi relații de afaceri semnificative, care doresc să creeze sinergii.

Mai mult, în România, există o congruență între cuvinte și acțiuni, dacă cineva spune că îți va trimite un contact, o va face imediat. Acest fel de viteză, receptivitate și acțiune este ceva ce personal nu am experimentat niciodată ca și cultură în Canada.

În cele din urmă, evenimentele. Nu am avut niciodată acces la atât de multe evenimente de networking, care sunt accesibile pentru oricine. Acestea sunt evenimente de calitate și, de obicei, vei pleca acasă cu cel puțin o cone­xiune semnificativă. Afacerile depind foarte mult de relații și în România, în general, pot să afirm cu încredere că oamenii sunt mai receptivi la conexiuni și colaborare decât în experiența mea din Canada.

• spațiul blockchain din țară ia avânt

R.: Care sunt proiectele în care, momentan, ești implicat?

E.S.: Momentan, sunt implicat în The Connecter, ca CEO și fondator. The Connecter este o aplicație financiară descentralizată care aduce criptomoneda în lumea reală.

Cu o gamă largă de servicii financiare precum tranzacționare, investiții, schimb valutar, plată de facturi, plată în magazin și multe altele, ai un magazin complet pentru toate nevoile tale financiare. Portofelul ne-custodial este conceput pentru a-ți păstra fondurile în siguranță, oferindu-ți control complet asupra activelor tale. Fie că ești începător în finanțele descentralizate sau un investitor experimentat, The Connecter oferă o alternativă prietenoasă utilizatorului față de băncile tradiționale.

De asemenea, lucrez cu partenera mea de afaceri, Paige Oneschuk, care este co-fondator și COO al The Connecter și este, de asemenea, parte a fem3.space (care este prima comunitate pentru femei în web3 în România). Paige și eu lucrăm împreună pentru a găzdui evenimente mari în spațiul blockchain din România, unde putem aduce investitori, talente tech și tehnologii împreună pentru a ajuta la dezvoltarea economiei noastre.

Sunt, de asemenea, mentor și membru oficial al Scotiabank Women Initiative (Canada), care susține următoarea generație de antreprenoare feminine.

Lucrăm și la realizarea de parteneriate cu investitori din străinătate care ar fi interesați să investească în start-up-urile din România.

Cred că România are una dintre cele mai mari oportunități în față, avem unii dintre cei mai buni oameni din lume în domeniul tehnologiei și IT, avem multe start-up-uri uimitoare în sectorul tech, web3, blockchain și inteligență artificială, iar dacă ne unim forțele, România poate fi una dintre primele 10 țări din lume în următorii 7-10 ani.

• “doresc să ajut Baia Mare să crească și să devină un centru tehnologic pentru România și pentru Europa”

R.: Ai o colaborare cu NASA, dar și cu câteva state din Africa. Descrie-ne despre ce este vorba.

E.S.: Compania noastră, The Connecter, s-a asociat cu o tehnologie spațială premiată de NASA – Tropical Weather Analytics. Misiunea Tropical Weather Analytics este de a salva vieți și de a reduce daunele provocate de uragane și alte evenimente legate de climă.

De asemenea, avem un parteneriat între The Connecter și Ugwumba Center of Leadership Development din Africa. Oferim suport și cursuri educaționale pentru tinerii lideri și viitorii antreprenori, permițându-le să învețe mai multe despre web3 și tehnologia blockchain.

Mai mult, avem o colaborare între The Connec­ter și Ugwumba Enterprise, unde putem oferi diferite tipuri de concursuri sau granturi. Lansăm și The Connecter Wallet în Africa (beneficiile portofelului nostru: tranzacții rapide, taxe reduse, non-custodial și altele). Portofelul va fi personalizat atât pentru afaceri, cât și pentru indivizi.

R.: Ce planuri ai pentru extinderea proiectului tău în zona Baia Mare?

E.S.: Baia Mare este orașul în care m-am născut și este foarte aproape de inima mea. Aș dori să am un birou pentru The Connecter în Baia Mare.

Doresc să ajut Baia Mare să crească și să devină un centru tehnologic pentru România și pentru Europa.

Ne-ar plăcea să găzduim evenimente în Baia Mare pentru comunitatea web3, tehnologie și blockchain. Scopul este de a avea un centru tehnologic în care tinerii antreprenori și oricine este interesat de dezvoltarea afacerilor și tehnologiei pot veni și să afle mai multe despre domeniu, să învețe cum pot intra în acest spațiu, dar și să le oferim mentorat și să le punem la dispoziție instrumentele necesare pentru a deveni de succes.

Tinerii sunt viitorul. Sunt cei care pot da forma orașului nostru, sunt cei care pot face un loc mai bun din el. Avem nevoie de ei. Și trebuie să începem să lucrăm împreună și să ne unim forțele pentru a ajuta următoarea generație să rămână aici.