Camera de conturi (I)

UATC Ariniș

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară pe anul 2021 s-a realizat în perioada 31.10.2022 – 29.11.2022 și a evidențiat următoarele aspecte: • venituri suplimentare – 8.000 lei • prejudicii – 60.000 lei • abateri financiar-contabile – 110.

– Neconstituirea fondului de rezervă bugetară, la dispoziția Consiliului Local, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor, care se utilizează la propunerea ordonatorului principal de credite, pe baza de hotărâri ale consiliului local, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar;

– Existența unei neconcordanțe în sumă de 89.794,45 lei între soldul contului 464 „Creanțe ale bugetului local” raportat în situațiile financiare și lista de rămășițe la 31 decembrie 2021;

– Menținerea nejustificată în categoria mijloacelor fixe, a unor bunuri, care nu mai îndeplinesc condițiile legale pentru a fi încadrate în această categorie la finele anului 2021, valoarea însumată a acestora fiind de 19.840,15 lei;

– Nestabilirea, neevidențierea, neurmărirea și neîncasarea unor venituri în sumă totală de 2.338,62 lei reprezentând 2.160 lei impozit pe mijloacele de transport auto, la care se adaugă majorări de întârziere de 178,62 lei, pentru autovehiculele înmatriculate și nedeclarate de proprietari în vederea impunerii;

– Nestabilirea, neurmărirea și neîncasarea cotei ce se cuvine UATC Ariniș, din tariful de ges­tionare a fondului cinegetic aferent sezoanelor de vânătoare din perioada 2018-2022, în valoare de 5.294,95 lei;

– Plata nelegală a sumei totale de 35.700 lei, reprezentând drepturi salariale acordate necuvenit în cuantum net de 24.820 lei și contribuțiile aferente în sumă de 10.880 lei;

– Plăți nedatorate în cazul serviciilor de salubritate decontate de către UATC Ariniș, în sumă totală de 24.794,30 lei.

UATC Băița de sub Codru

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară pe anul 2021 s-a realizat în perioada 24.10.2022 – 29.11.2022 și a evidențiat următoarele aspecte: • venituri suplimentare – 127.000 lei • prejudicii – 87.000 lei • abateri financiar-contabile – 113.

– Prezentarea eronată în situațiile financiare a unor sume reprezentând drepturi salariale aferente lunii decembrie 2021, cu sumă de 20.283 lei;

– Necalcularea și neînregistrarea în evidența contabilă a Școlii Gimnaziale Băița de sub Codru, pentru perioada ianuarie 2019-decembrie 2021, a cheltuielilor cu amortizarea în sumă de 72.456 lei aferentă activelor fixe corporale aflate în patrimoniu;

– Decontarea navetei cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Băița de sub Codru, în valoare de 19.953 lei fără existența tuturor documentelor justificative ce trebuie prezentate la decont de către persoanele implicate;

– Nestabilirea, neurmărirea și neîncasarea cotei ce se cuvine primăriei, din tariful de ges­tionare a fondului cinegetic în sumă de 5.981,62 lei;

– Nestabilirea, neevidențierea și neurmărirea recuperării de persoanele fizice și juridice a cheltuielilor efectuate de către Primăria Băița de sub Codru cu elaborarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile deți­nute de către acestea în folosință, aflate pe raza unității administrativ-teritoriale, în sumă de 116.083 lei;

– Nestabilirea, neevidențierea, neurmărirea și neîncasarea unor venituri în sumă totală de 4.467 lei, reprezentând 4.133 lei impozit pe mijloacele de transport auto, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 334 lei, pentru autovehiculele înmatriculate pe raza comunei, nedeclarate sau declarate eronat de proprietari în vederea impunerii.

– Neefectuarea corespunzătoare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

– Plata nelegală a sumei totale de 2.357 lei, reprezentând drepturi salariale brute acordate necuvenit, la care se adaugă contribuția asiguratorie pentru muncă în sumă se 51 lei, total 2.408 lei;

– Efectuarea de plăți din fonduri publice în cursul anului 2021, în valoare de 81.770,53 lei, fără a se dovedi decontarea lor la finele anului, prin bunuri, servicii prestate, lucrări sau deviz justificativ al cheltuielilor efectuate care să confirme gradul de utilizare a avansului pentru care au fost percepute majorări de întârziere de 5.723,94 lei;

– Plăți nedatorate în cazul serviciilor de salubritate decontate de către UATC Băița de sub Codru, în sumă totală de 25.217 lei;

– Efectuarea de plăți nedatorate reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate cuprinse în facturi emise de către constructor pentru lucrări de reparații curente a drumurilor comunale din Băița de sub Codru, în valoare totală de 4.891 lei;

– Efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, în cursul anului 2020, în valoare de 23.205 lei, fără a se dovedi decontarea lor la finele anului, prin bunuri, servicii prestate, lucrări sau deviz justificativ al cheltuielilor efectuate care să confirme gradul de utilizare a avansului, la care se adaugă majorări de 6.033 lei, total 29.238 lei;

– Plata nelegală a sumei de 19.600 lei reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate cuprinse în situațiile de lucrări întocmite pentru obiectivul „Modernizare și reabilitare străzi în comuna Băița de sub Codru.

UATC Băiuț

Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară pe anul 2021 s-a realizat în perioada 24.10.2022 – 29.11.2022 și a evidențiat următoarele aspecte: • venituri suplimentare – 146.000 lei • prejudicii – 41.000 lei • abateri financiar-contabile – 607.

– Neînregistrarea tuturor bunurilor care aparțin de drept domeniului

public și/sau privat al comunei Băiuț;

– Efectuarea de înregistrări contabile eronate în sumă de 595.496 lei;

– Evidențierea eronată ca venituri ale bugetului local a sumei de 11.300 lei reprezentând contravaloarea utilităților (curent electric, apă) achitate de primărie și recuperate de la persoanele juridice cu care entitatea verificată are încheiate contracte de închiriere pentru spații din clădirea sediului primăriei;

– Nerealizarea veniturilor în sumă de 76.320 lei ce se cuvin entității în baza contractului de prestări servicii silvice precum și constituirea fondului de conservare și regenerare a pădurilor, în cuantum mai mare decât cel datorat efectiv cu suma totală 69.779 lei, ceea ce a condus de asemenea la diminuarea veniturilor cuvenite comunei Băiuț, total 146.099 lei;

– Nerespectarea prevederilor legale cu privire la publicarea anunțurilor de atribuire, ca urmare a efectuării unor achiziții directe de bunuri și servicii;

– Efectuarea de plăți, reprezentând amenzi contravenționale în sumă de 8.000 lei, fără stabilirea răspunderii și recuperarea după caz de la persoanele din vina cărora s-a produs contravenția;

– Plata fără temei legal a sumei de 26.463 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situațiile de plată, întocmite pentru obiectivul „Modernizare și dotare Școala Gimnazială Regina Elisabeta” Băiuț;

– Plata fără temei legal a sumei de 4.960 lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate, cuprinse în situațiile de plată, care au stat la baza întocmirii facturilor emise pentru obiectivul „Renovarea etajului 2 din sediul nou al Primăriei Băiuț”;

– Efectuarea de plăți nedatorate în sumă de 1.884,76 lei, reprezentând contravaloare energie electrică achitată de Școala Gimnazială “Regina Elisabeta” Băiuț și nerecuperate de la executantul lucrărilor la obiectivul „Modernizare și dotare Școala Gimnazială Regina Elisabeta Băiuț”.