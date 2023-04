România, fumul și focul

De câteva zile încoace, auzim tot mai des vorbindu-se despre o nouă împărțire administrativ-teritorială a României. Problema este atât de serioasă, cu multe urmări, și de aceea nu poate fi rezolvată în emisiuni televizate. Într-o seară a ieșit de după cortină domnul Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie, cu propunerea ca România să reducă numărul actual de județe la 15. Poate și mai puține. Apoi o redefinire a statutului de comună, care să aibă 5000 de locuitori, iar orașul cel puțin 10 000 de locuitori. După tonul demnitarului, am dedus că fenomenul ar sta sub semnul urgenței. Deci propunerea a venit din mediul economic, care a găsit rezolvarea creșterii bugetului prin această reformă.

M-aș fi așteptat ca acest proiect să fi izvorât de la Guvern, acolo unde este reprezentată Coaliția care conduce România. Până scriu aceste rânduri, nici o veste, pe această temă, de la Palatul Victoria. Cornel Nistorescu crede că în spatele ideii ar fi chiar Președintele Țării, cu sfătuitori de la SRI. Nu-mi vine a crede, mai ales că domnul Iohannis este spre sfârșitul șederii la Cotroceni, iar pălăria acestei reforme este prea mare pentru un timp scurt. Aici, dacă ar fi să fie, e nevoie de minți lucide, pricepute, care să cunoască bine țara în stadiul și în contextul geopolitic în care ne aflăm. Un fel de strănepoți ai lui Emmanuel de Martonne, cel care a contribuit la trasarea granițelor României Mari, precum și studiul riguros al geografiei țării noastre.

Că este nevoie de cunoașterea aprofundată a realităților românești pe toate planurile. Cum ziceam, o nouă împărțire administrativă a țării este o acțiune națională extrem de serioasă. Frecușurile politice în prag de an electoral nu sunt potrivite pentru un proiect de mare anvergură. A face împărțirea României în regim de urgență mi se pare o mare greșeală, să nu zic altceva. În primul rând nu văd personalitatea care să coordoneze un astfel de proiect. Poate este, dar nu s-a dat văzută. Dar în forma în care a pornit ideea de schimbare nu avea cum să iasă din rând. Să ne aducem aminte că asemenea tentative au fost și în perioada postdecembristă. Academicianul Dinu C. Giurăscu, pe atunci deputat în Parlamentul României, a explicat semnificația județelor și faptul că reprezintă o tradiție de secole pentru români. Și contemporanii lui au ascultat sfatul istoricului.

Acum, într-o seară, domnul Daraban a venit cu propunerea severă, pe un ton fără ocolișuri, că țara trebuie salvată în acest fel. Adică reduceri drastice numărului de județe, orașe și comune. Ați uitat cum s-au înmulțit orașele în România, cu două decenii în urmă? Eu îmi amintesc de anul 1968, când s-a trecut de la regiuni la județe. Eram elev la Liceul Pedagogic, și în vitrinele magazinelor din orașul de pe Iza au stat multă vreme panouri cu cele două variante ale împărțirii teritoriale pe criterii administrative a României. Și s-au uitat cetățenii, au cugetat și au venit cu păreri tranșante despre propunerile făcute. Nu uit că au ieșit la iveală pretențiile locuitorilor din Maramureșul Istoric de a fi județ. Vă mai amintiți prietene Ioan Ardeleanu-Pruncu?

Nu a fost să fie, dar ideile au fost făcute publice. Da, acum totul se vrea în regim de urgență. L-am auzit și pe liderul AUR, care nu vine cu proiecte viabile, ci cu păreri electorale. Mare atenție la asemenea personaje! Se invocă, de către cei pricepuți, modelul polonez. Care au trecut, ei polonezii, de la 49 de voievodate la 16. Dar nu s-a făcut peste noapte, nu cu garda la ușă, ci cu o temeinică analiză a situației din țară. În timp, eșalonat, ținând seama și de părerile cetățenilor și ale principalelor organisme de decizie. Și situația Poloniei a intrat pe un făgaș acceptabil.

La noi au început să fiarbă opiniile. Unii spun că actualele județe sunt prea mici ca să fie autonome. Regiunile mai mari sunt viabile. La ce vă referiți? O senatoare turbulentă prevede împărțirea României în cinci părți. Nu spune care ar fi ele și sub ce jurisdicție ar fi. Pe rețelele de socializare se agită versiuni incredibile. Cică România trebuie federalizată. Printre rândurile PNRR s-ar putea citi și asemenea pretenții. De pe un versant al politicii actuale se strigă: reforma administrativă trebuie făcută cât mai repede! Bugetul este în pioneze! Trebuie reduse cheltuielile bugetare! Vrem 16 regiuni autonome! Cine sunteți voi? Cei care nu ați rezolvat reforma pensiilor și vreți vânzarea activelor neperformante.

Păreri cu nemiluita. Nu vă jucați cu focul în România! Că fum este peste tot. Mă gândesc la înțelepciunea veche: de unde nu este foc, nu iese fum! Oare așa să fie și în povestea de față?