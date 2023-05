La prima vedere nu ar părea să fie o legătură semnificativă între cereale și Limba Română. Deși mergând pe coridorul metaforei, amândouă sunt legate de fiorul germinației. Cerealele sunt rodul pământului, iar Limba Română este produsul îndârjit al poporului român. Cu toate vitregiile istoriei. Timpul istoric pe care ne este dat să-l trăim face alte apropieri. Criza cerealelor din Ucraina ne este suficient de cunoscută. Afluxul de grâu și alte produse, venit din țara invadată de ruși, subminează interesele fermierilor din țările aflate în vecinătatea Ucrainei, ori pe ruta de tranzit a acestor mărfuri cu destinație spre Africa de Nord. Faptul că mari cantități de cereale, cu prețuri mai mici, au rămas și în țările limitrofe a provocat efecte dureroase producătorilor locali. Apoi se spune că ele, cerealele, fac rabat și la calitate. Adică producătorii locali respectă normele firești, iar vecinii au alte norme care nu sunt dintre cele mai bune.

Cum fenomenul a luat proporții, Bulgaria, Ungaria, Slovacia și Polonia au pus piciorul în prag. Adică au oprit importurile cerealelor din Ucraina. România cică a luat măsuri pentru ca produsele din Ucraina doar să tranziteze țara noastră, fără ca piața românească să fie loc de desfacere. Se pare că, spun fermierii români, această condiție nu se respectă. Așa că, producătorii români de cereale sunt afectați. Uniunea Europeană vrea ca țările din jur să mențină solidaritatea cu Ucraina. Dar pe noi ne pune în mare încurcătură. Cum poți să ajuți un stat aflat la necaz, îi compătimești destinul cu ruine și morți, dar lovești în producătorii locali?

Că românii au fost alături de ucraineni din prima zi a invaziei. S-au făcut demersuri românești pentru a rezolva cumva această neplăcută dilemă. Că și jertfa are o limită. Da, liderii de la Uniunea Europeană nu au oferit soluții practice, deși principiile ar trebui să funcționeze. E firesc, din solidaritate față de un stat aflat în dificultate, să fim înțelegători. Dar să nu punem în dificultate producătorii locali. Fermierii români au protestat, dar nu au primit un răspuns încurajator. Sunt în așteptare, dar vremea semănatului a venit. Aflăm zilnic din presă că Polonia a decis să închidă granițele pentru produsele agricole ucrainene, urmată de Bulgaria, Ungaria și Slovacia.

Comisia Europeană nu a comentat deciziile lor. După cum aprecia Matei Martin, nu se pune problema sancționă­rii acestor țări, chiar dacă momentan încalcă dreptul comercial european. Noi suntem între ciocan și nicovală. Ascultăm de principiile europene cu prețul afectării fermierilor români. Ajutorul de la Bruxelles va fi probabil majorat, că și aici am fost scoși dintr-o ecuație normală. Pachetul financiar pentru România a fost cel mai mic. Ne convingem, pe zi ce trece, că depindem tot mai mult de Centru. În condițiile în care, am sentimentul, că suntem tratați ca o țară de mâna a doua. Unde se derulează influențe de tot felul. Cine poate dezlega enigma refuzului repetat al Austriei de a fi primiți în Schengen?

Dar să nu mă îndepărtez de cereale. În lipsa unei intervenții hotărâte și cu folos la nivel european, există riscul ca prețul mai mic al cerealelor să schimbe felul de a privi războiul din Ucraina, provocat de agresiunea Rusiei. Dar mai grav poate fi să se contureze sentimente neprielnice, mai accentuate, față de Uniunea Europeană. Propaganda Rusiei nu doarme. Am auzit păreri că și poziția sfidătoare a Austriei față de România ar avea un centru la Kremlin. Că mari oligarhi ruși sunt adăpostiți la Viena. Nici Ungaria, prin poziția declarată față de Putin, nu este străină de alimentarea acestor sentimente. Doar vedem ușor care este atitudinea ei față de Rusia.

Solidaritatea cu Ucraina, precum și entuziasmul pro-european pot suferi modificări. Poate interveni îndoiala sau chiar adversitatea în multe țări europene. Cum pe alocuri se poate constata. Și la noi se pot zări asemenea atitudini. În noua geopolitică a lumii se întrevăd serioase propuneri pentru o nouă hartă. Se vorbește de Federația Statelor Europene. Deocamdată, fiecare cu țara lui, cu istoria lui. De aceea nu am uitat de legătura dintre cereale și Limba Română. Câtă înțelegere aș avea pentru tragedia Ucrainei nu pot uita că anul trecut Kievul a aprobat Legea minorităților. În care comunită­țile românești din Ucraina nu se regăsesc, cum ar fi firesc, cu studiul Limbii Române.

Adică am constatat o diferență de abordare între vecini. Să nu uităm că Ucraina vrea în NATO. Ungaria a condiționat poziția ei favorabilă de Legea minorităților. Noi lăsăm să treacă cerealele ucrainene pe la noi. Ba se mai opresc și pe piața românească. Vecine, vecine, ascultă-mă bine!