În 13 mai, întreg episcopatul Bisericii Catolice din România, așteptat la Sighet

În acest an, la pelerinajul de la Sighet din 13 mai, întreg episcopatul Bisericii Catolice din România este așteptat, la fel ca și numeroși preoți, persoane consacrate și pelerini din toată țara.

Programul de desfășurare este următorul: ora 9 – procesiune de la Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței; ora 10,30 – Sfânta Liturghie Arhierească.

Este primul an în care pelerinii vor putea să vadă Sanctuarul în construcție, pe pământul pe care se fac pelerinaje de mai mult de 20 de ani.

De asemenea, vor putea să contribuie cu donații, direct la Sanctuar.

„În sufletele noastre se așterne, an de an, bucuria participării la acest pelerinaj”, explica, în urmă cu un an, pe 14 mai 2022, Preasfinția Sa Vasile Bizău, la finalul pelerinajului anual la Cimitirul Săracilor.

În urmă cu un an, în această locație, s-a sfințit piatra de temelie a Sanctuarului aflat în construcție pe pământul în care se sădesc rugăciunile întregii Biserici Catolice, de peste 20 de ani.

„Am pus piatra de temelie a Sanctuarului Martirilor și Mărturisitorilor Români ai Secolului XX, un moment important din viața Bisericii, un moment deosebit de frumos și important din viața fiecăruia dintre noi, cei care suntem cărămizi vii în templul spiritual al Domnului. Piatra de temelie este Dumnezeu Domnul”, a afirmat ierarhul.

Episcopul de Maramureș a adăugat: „Dragi pelerini, suntem și noi pietre vii, urmașii martirilor, ai mărturisitorilor, fiii Bisericii Catolice… așa cum spunea Fericitul martir Iuliu Hossu: Lupta mea s-a sfârșit, a voastră continuă. Piatra aceasta de temelie pe care am sfințit-o cuprinde toată memoria trecutului, dar este și baza unui viitor, un viitor al țării noastre pe care o dorim liberă, pentru că de aici va fi o chemare la unitate, o chemare la sfințenie, o chemare la bucurie”.