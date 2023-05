Centrul de Tineret, locul în care peste 200 de tineri se simt ca acasă

Diana, Bianca și Adela sunt cele trei reprezentante ale Asociației DEIS care, alături de voluntari, se îngrijesc de Centrul de Tineret al Direcției Județene de Sport Maramureș conturând pentru adolescenți un spațiu oportun, creator și confortabil. Munca alături de tineri este una provocatoare, dar motivantă, iar activitățile ce au loc în acest spațiu încep, gradual, să recontureze, postpandemie, o agendă antrenantă pentru cei care frecventează Centrul de Tineret. Diana Sabo, lucrător de tineret și președintele Asociației DEIS, Adela Cociș, managerul financiar, și Bianca Borota, lucrător de tineret și vicepreședinte al Asociației DEIS, fac împreună o echipă eficientă în folosul tinerilor care își doresc ca timpul lor liber să fie petrecut altfel, în mod inventiv și folositor.

• activități planificate, relaxare, spațiu pentru teme și hobbyuri

Reporter: Ce propuneri găsesc tinerii, săptămânal, în acest spațiu dedicat lor?

Bianca BOROTA: Activitățile variază în funcție de ceea ce își doresc tinerii. În fiecare vineri, de exemplu, tinerii voluntari ai Asociației DEIS decid o activitate de petrecere a timpului liber cu tematică diferită. Până acum, au organizat seri de karaoke, mici petreceri tematice, seri de boardgames, quizuri și lista poate continua. În fiecare marți, avem activități interculturale cu tineri români și ucraineni. Pe parcursul săptămânii avem câțiva tineri pasionați care au venit cu idei de activități pe care chiar ei le-au coordonat, ca să ofere ceva util altor tineri. O tânără a făcut un eveniment pentru liceenii care se gândesc să plece în afara țării la studii și a prezentat într-un mod relaxat ce informații și resurse a adunat ea în procesul ei, o alta organizează seri de poezie. Uneori, tinerii vin cu teme pe care ar dori să le discute sau despre care ar dori să învețe mai multe și atunci lucrătorii de tineret facilitează activități de învățare sau invită specialiști să discute cu ei. Atunci când nu avem activități planificate, tinerii pot veni oricând în timpul programului să se relaxeze, să își facă temele, să cânte la un instrument, să socializeze sau să practice un hobby – spre exemplu, avem tineri care vin aici să citească sau își aduc materiale și pictează.

• “simt nevoia să vorbească cu un lucrător de tineret”

R.: Câți tineri sunt înscriși?

B.B.: Tehnic vorbind, avem două categorii de roluri care sunt jucate de tineri: voluntari și membri. Tinerii voluntari au un contract de voluntariat cu Asociația DEIS și sunt implicați activ în coordonarea și organizarea activităților, dar și în procese de învățare. Membrii sunt tineri care participă la activități și vin la Centrul de Tineret în timpul liber. A fi membru nu presupune niciun cost sau efort suplimentar din partea tinerilor, ci doar completarea unor acorduri cerute de lege pentru participarea tinerilor la activități și intrarea pe grupurile noastre de discuții pentru a primi informații utile despre activități. De la relansarea activităților și până acum, s-au înscris aproximativ 200 de tineri ca membri. Aceștia sunt majoritatea adolescenți, între 14 și 19 ani, care locuiesc, studiază sau lucrează în Baia Mare. De cele mai multe ori, când îi întrebăm de ce vin la Centrul de Tineret, aceștia ne spun că aici se simt în siguranță, că aici nu trebuie să cheltuie bani „ca să existe”, că simt nevoia să vorbească cu un lucrător de tineret despre provocările din viața lor și că vin aici ca acasă. Din păcate, unii tineri se confruntă cu probleme mai mari în mediul familial și ne spun chiar că, aici, este singurul loc în care se simt acasă.

• creștere îngrijorătoare a cazurilor de abuz în familie

R.: Cum poate fi caracterizată această generație de tineri?

B.B.: La fel ca fiecare generație de tineri, există și aici foarte mult potențial. Ne dăm mereu silința să le oferim contexte în care să-l descopere, însă resursele limitate ne împiedică să îl exploatăm la maximum. Fiecare tânăr are ceva de oferit și poate să fie o resursă extraordinară pentru comunitatea în care alege să trăiască și noi descoperim asta în fiecare zi. Ca preocupări, acestea sunt foarte diverse. Există o tendință generală înspre activități artistice, pasiunea pentru poezie, de exemplu, ne-a surprins, însă de cele mai multe ori, la vârsta aceasta, sunt curioși să experimenteze cât mai multe domenii pentru a descoperi care li se potrivește. La capitolul provocări, avem mari îngrijorări – mai mari decât cu alte generații. Dincolo de problemele clasice ale vârstei, am observat o creștere îngrijorătoare a cazurilor de abuz în familie. Mai mult, pe fondul celor doi ani de izolare aduși de pandemie, tinerii au pierdut etape din dezvoltarea lor și acum se confruntă și cu probleme mai mari de sănătate emoțională, cu dificultăți de concentrare, cu abilități de viață insuficient dezvoltate. Încercăm împreună să le facem față, însă uneori ne simțim și noi copleșiți. Imaginați-vă ce simt ei.

• “Dacia”, un subiect sensibil

R.: Vizavi de fenomenul “Dacia”, sunt povești care au ajuns la voi și ați reușit să vă implicați?

B.B.: Da, este un subiect sensibil, însă destul de bine cunoscut de comunitatea băimăreană. Din păcate, au ajuns la noi povești ale tinerilor legate de „parcul Dacia”, un loc unde, de multe ori, sunt încurajate comportamente distructive.

Ce am descoperit noi, pe parcursul anilor, este că mulți tineri nu mai simt nevoia să consume substanțe sau să aibă comportamente extreme atunci când găsesc un spațiu sigur, oameni care să îi sprijine și un context în care au ocazia să contribuie cu ceva la binele lor și al celorlalți. În momentul în care tinerii văd că pot construi ceva, că pot fi valoroși, realitatea lor este una mai bună și scade dorința de a scăpa de ea în diverse moduri. Mai mult, astfel de activități le dau mai multă încredere în sine și asta este unul dintre cele mai puternice „leacuri” – conștientizarea faptului că ei de fapt sunt buni, contează și merită ceva mai bun decât aceste comportamente care le fac rău.

• lucrător de tineret ucrainean, în echipa Centrului

R.: Centrul de Tineret se dovedește a fi atractiv și pentru tinerii ucraineni?

B.B.: Da, tinerii ucraineni au început să vină anul acesta la activitățile Asociației DEIS, ba chiar am atras în echipă un lucrător de tineret ucrainean, care este ca o „ancoră” pentru ei, mai ales pentru cei care nu vorbesc încă foarte bine limba engleză sau română. Avem în fiecare marți și vineri activități organizate și sunt încurajați de tinerii români să vină mereu. Totuși, încă este greu. Am observat că foarte mulți adolescenți ucraineni au preluat multe din responsabilitățile de adult în viața familiilor lor, din cauza contextului – au grijă de frații mai mici, își sprijină mamele care de cele mai multe ori sunt singurii părinți prezenți etc. Bineînțeles, există și provocările clasice date de vârsta adolescenței combinate cu faptul că sunt într-o țară care are până și alfabetul diferit, ca să nu mai vorbim de limbă, sistem școlar, mediu nou etc.

R.: Pe plan local, care ar fi rețeaua de proiecte ce îi vizează și implică pe tineri?

B.B.: Momentan, Centrul de Tineret Baia Mare este singurul spațiu dedicat exclusiv tinerilor. Aici, tinerii găsesc proiectele menționate mai sus. De asemenea, avem în fiecare lună o întâlnire tematică din cadrul proiectului PLAY Cafe, unde îi invităm pe tineri să ni se alăture într-un număr mai mare pentru a dezbate subiecte alese de ei cum ar fi educația financiară, educația sexuală, sănătatea mintală etc. Proiecte care implică tinerii în diverse forme mai au și colegii de la alte organizații de și pentru tineret sau care au componenta de tineret în activitățile lor.