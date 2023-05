În zona (noastră) ucraineană, se scot ultimele cătune din izolare!

Zilele trecute, am revenit în zona Ruscova – Repedea – Poienile de sub Munte, una dintre cele mai frumoase și mai subestimate părți ale Maramureșului. Odinioară, aici erau sute de gospodării neelectrificate. Acum? Se asfaltează drumurile către ultimele cătune rămase…

În Ruscova, primarul Ioan Turcsin ne duce pe un drum, spre Polumei, unde se opintește mașina. De acolo, ești aproape în linie dreaptă cu Culmea Laba, din Repedea, la aproape 1.000 de metri altitudine. Drumul e schițat deja, are o impresionantă apărare, protecție de beton, cu stâlpi de curent încastrați. Sus, pe culme, utilaje fac drumul în continuare, până la capătul rețelei electrice.

Îl întrebăm pe edil dacă dezvoltarea aduce și interes al locuitorilor: “Nici nu m-am apucat bine de drum și au început să cumpere terenuri și să facă locuințe. Aici fac case doi frați. Dincolo, haideți cu mine doi pași, vedeți casa aceea de vacanță în profil A? Sunt trei case de vacanță acolo, apărute de o vreme. Oricum, pe sub drum avem rețea de apă, e rețea electrică nouă. La final, vom continua noi, din buget local, drum de piatră, spre casele de vacanță și apoi coborâm pe sub culme, către cătunul ce-l vedeți acolo, în stânga”.

În Repedea, viceprimarul Ștefan Grad ne duce să vedem mândria lor, regularizarea râului Repedea, ce a scos comuna din pericolul anual al inundațiilor. Apoi, o cotește brusc pe o uliță, cu zid de beton spre un pârâu, iar drumul e pietruit, călcat de buldozer, pregătit pentru asfaltare.

“E cătunul Scorodnîi aici, pe linia pe care mergem sunt 20 de locuințe, iar în total, cu firul ce o ia în stânga, peste pod, sunt cam 45 de case. Ce mașină… când era gheață uneori nici pe picioare nu puteau coborî din cătun! Aici facem 890 metri de stradă, cu asfalt, au rețea de curent. Deja s-a făcut o casă de vacanță, tineri plecați, probabil gândesc pensiune, Dacă observați, aici sunt case vechi, tradiționale în zonă, din lemn. Nu aveau cum își căra încoace bolțari și ciment” – ne spune viceprimarul.

Mai mult, cu lucrări de asfaltări în curs, de doi ani încoace, ba și cu rețele de curent, iluminat public și de apă, în cătune și pe zone greu accesibile, a crescut numărul autorizațiilor de construcție, an de an, cu câte 30. Cu câte 30 în plus față de anul anterior, de 2 ani încoace!

“Eu zic că ne oprim din asfaltat când nu mai rămâne nici o uliță, nici un cătun, nici o casă fără acces. Sigur, trebuie să fie drumul în domeniul public. Acolo unde oamenii au refuzat să ne dea drumul să-l asfaltăm, nu avem ce le face. Cu iluminatul public, unde n-am avut rețea, am pus stâlpi cu fotovoltaice şi tot au iluminat” – completează edilul.

Și în Repedea, este un proiect de asfaltări în curs în care a mai rămas de făcut cătunul Lespedea de Sus.

Anul trecut, în Poienile de sub Munte, s-a făcut rețea electrică spre cătunul Cornățea, după doi ani în care s-a asfaltat, s-au deschis drumuri, s-au făcut rețele electrice. În prezent, vorbim de cel mult câteva zeci de gospodării neelectrificate, pe întreaga rută, pe Valea Ruscovei cea cu populație de aproape 20.000 de locuitori. Sunt gospodării de vară sau făcute în locuri foarte izolate, cu bună știință, la fânețele de pe munte.