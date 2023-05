Ura prin cuvinte și violența extremă

Acest text mi-a fost stârnit de o cugetare a scriitorului Albert Camus, autor care mi-a marcat tinerețea și așa am rămas până în ziua de astăzi. În opera sa, am aflat soarele și umbra unui suflet mediteraneean, care a acceptat arta de a trăi în timpuri de catastrofă, o artă a renașterii și revoltei în fața morții și a răului din lume. Este laureat al Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 1957, pentru importanta lui creație literară, care, cu o lucidă stăruință, aruncă o lumină asupra problemelor conștiinței umane. Cugetarea sună așa: „Singura industrie franceză care nu cunoaște șomajul e răutatea.”

M-a surprins afirmația scriitorului-filosof, dar am încercat să o înțeleg, că nu se referă la întreg poporul francez, ci doar la o ramură a ființei lui. Tot în Hexagon a apărut și formularea generalului De Gaulle, care afirma că răul e, asemeni prostiei, un subiect vast. Andrei Manolescu, în Dilema veche, continuă ideea. Și tot asemeni prostiei, nici răul nu poate fi eradicat din lume. Am mai înțeles că răutatea este răul făcut de oameni, mai ales unii, altora. Care ar fi felurile de răutate din vremurile noastre? Multe și greu de enumerat. Unele rele au fost inventate cu intenții bune, dar oamenii, prin vreme, le-au folosit în scopuri rele.

Mă gândesc la folositoarea și tragica dinamită. De altfel, orice nouă descoperire făcută de om, este de obicei folosită și pentru bine, dar și pentru a face rău. Mult adulatele rețele de socializare, care inițial au dorit să democratizeze lumea, au ajuns instrumente de răspândire a minciunii. Forțe malefice au găsit căi de intoxicare și răspândire a răutății omenești în spațiul virtual. Se zice că răutatea ține de firea umană. Cea mai veche și nepieritoare este ura prin cuvinte, care poate ajunge și la violență extremă. Da, cuvintele, aceste daruri ale omului, se pot preschimba în bombe cu hidrogen. Cuvintele pot deveni arme ascuțite, la îndemâna oricui. Se uită spusa veche că vorba dulce mult aduce!

Răutatea, ura și răzbunarea ne distrug sufletele pe nesimțite. Nu toată lumea înțelege că venim pe lumea aceasta pentru a trăi viața în armonie. Dragostea de aproapele, prietenia, rușinea, bunătatea parcă au bătut serios în retragere. Dar răutatea nu este o noutate pe lumea asta, ea are vârstă biblică. Spun înțelepții că bunătatea lui Hristos îi eliberează, îi ferește pe oameni de răutate. Că rugăciunea ne poate purifica sufletul, ne poate alina viața, ne pune în legătură cu starea cerească. De unde vine pacostea asta pe sufletul unor oameni? Unii spun că lăcomia, alții îngâmfarea, nefericirea, orgoliul nemăsurat, invidia și câte or mai fi ele.

Oare răutatea poate fi vindecată? Îmi aduc aminte de o pildă a lui Moșu Lupu Șumânesi, un înțelept al satului meu, care povestea despre unul plin de răutate. Când mergeau oamenii la câmp se opreau la fântâni pentru a ostoi setea. Toată lumea vedea apa din fântâni limpede, numai el o vedea tulbure. S-a mărturisit unui vecin despre cazul lui. Omul a stat puțin pe gânduri, știindu-i năravul, i-a spus să scoată din el păcatul răutății și lucrurile se pot schimba. S-a înfrânat omul de la apucăturile lui. Când s-a dus pe Locurele, unde făcea fân, s-a oprit la Fântâna Radului. Și a văzut ochiul apei limpede, de și-a oglindit chipul în ea. Parcă era mai frumos, mai drag lumii.

A devenit un om bun. Morala întâmplării este ușor de înțeles. Adică răutatea poate fi îndreptată. Că răutatea nu este altceva decât bunătatea călcată în picioare. Nu mă amăgesc că această trăsătură urâtă poate fi alungată din lume. Vorba lui Albert Camus, ea este o industrie pentru unii oameni, dar și pentru unele popoare. Poate va intra și răutatea în șomaj. Vedem că mulți comentatori se iau în seamă, făcând aprecieri defavorabile poporului român. Fiți liniștiți! Nu este mai bun, nici mai rău ca alte neamuri. Avem simbolurile noastre, avem ritualuri pe care unii vor să le șteargă. Nu este atât de ușor. Deoarece toate acestea i-au conferit o identitate specifică. Încă mai are de călătorit în istorie. Ca și alții.