„Supraproducţie” de urşi, revin mistreţii!

Din lumea celor care nu cuvântă

Ocolul silvic Strâmbu Băiuţ a avut dintotdeauna sălbăticiuni chiar şi peste puteri. Aici se vânează exemplare campion, aici sunt animale sălbatice cum alţii doar visează. Ioan Chira, şeful Ocolului, ne spune că are veşti bune din lumea sălbăticiunilor.

„Aşa cum ştiţi, în urma pestei porcine, au dispărut porcii mistreţi. Noi, ca să fim consecvenţi, am continuat să punem mălai în pădure, am pus 3 tone în această iarnă. Am avut surprize plăcute, am pus cameră. Au venit cervide, avem exemplare superbe, au venit urşii, printre ei majoritatea sunt graşi, frumoşi, dar am avut surpriza să vedem o turmă de mistreţi tineri, cam 12. Chiar ne-am bucurat, e semn bun. Numărul de urşi e tot în creştere, la fel şi cel de cervide. Avem de toate, inclusiv lupi. Încă probleme cu şacalii n-am avut. Şi că mă întrebaţi, sper că nu vor fi probleme cu presupusul proiect al parcului cu zimbri de la Băiuţ, sperăm că nu vor avea conflicte cu urşii, înţeleg că turma se adună la pericol şi ursul se îndepărtează”, ne spune ing. Ioan Chira, şef al ocolului silvic. Dinspre autoritatea locală, ni se spune că proiectul parcului cu zimbri a înaintat, de fapt va fi mult mai mult de-atât. „Am făcut un ADI, cu un parteneriat al Consiliului Judeţean cu primăriile Băiuţ, Groşii Ţibleşului şi Lăpuş, vom face atât parcul cu zimbri, cât şi alte proiecte, susţinându-ne reciproc”, ne spune Viorica Maciuc, primar al comunei Băiuţ. Interesant, în ciuda numărului mare şi a diversităţii de animale sălbatice din zonă, cu excepţia unui eveniment mic anul trecut, nu au fost în Băiuţ situaţii neplăcute, semn că îşi cunosc locul atât oamenii, cât şi animalele.