Angajaţii din DGASPC, nemulţumiţi de salarii, trimişi să lucreze la privat

Trei plângeri au fost formulate de angajaţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş (DGASPC) împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean nr 29 din 26 ianuarie 2023 ce viza stabilirea salariilor de bază în instituţie.

Aleşii maramureşeni au respins plângerile salariaţilor din DGASPC şi au menţinut hotârârea votată la început de an.

În plus, şeful administraţiei maramureşene a accentuat că o nouă creştere salarială la DGASPC „ar arunca în aer bugetul judeţului”. Pe de altă parte, oficialii Consiliului Judeţean nu exclud disponibilizările de personal în cazul în care angajaţii nu renunţă la această doleanţă.

„Dacă creştem salariile cu încă 30% conform dorinţei angajaţilor din DGASPC Maramureş aruncăm în aer bugetul Consiliului Judeţean şi atunci sunt două variante. Dacă se câştigă procesul pentru că sigur vom ajunge la un proces şi trebuie să dăm 30 % în plus, încă 12 milioane lei doar la CJ. Nu mai vorbim şi la DGASPC unde e vorba de zeci de milioane lei. Ori mergem acasă, ori reducem cu 50% numărul de angajaţi. Când am discutat cu sindicatele în decembrie şi în ianuarie au înţeles. Creşterea cu aproape 30% am crezut că e rezonabilă”, a punctat preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Ionel Bogdan.

Şeful administraţiei maramureşene consideră că pretenţiile salariale ale angajaţilor din DGASPC sunt exagerate şi a făcut o comparaţie cu mediul privat, unde oamenii sunt mult mai slab plătiţi. De altfel, sfatul preşedintelui CJ a fost ca salariaţii DGASPC să se orienteze spre privat dacă nu sunt mulţumiţi cu drepturile băneşti pe care le încasează.

„La DGASPC e aceeaşi grilă de salarizare ca la CJ. Nu vorbim de salarii de 3 lei. Dacă e să comparăm salariile din DGASPC şi din mediul privat, raportul e de două salarii în mediul privat faţă de un salariu la DGASPC. Ar trebui să avem şi puţină decenţă, iar angajaţii să îşi înţeleagă menirea. Vom vedea cum se vor soluţiona aceste procese. Nu putem arunca în aer bugetul judeţului şi să ne batem joc de dezvoltarea judeţului doar pentru că unii dintre colegii noştri nu înţeleg care e rolul lor. Eu propun să îşi caute de lucru în privat cei care sunt nemulţumiţi de salarizare, să vedem dacă obţin jumătate din salariul pe care îl primesc de la CJ. Dar să vedem, poate ne gândim la o reorganizare a serviciilor din DGASPC, cred că ar fi cazul. Salariile nu sunt bune, sunt foarte bune în DGASPC şi CJ şi vom uza de toate variantele pentru a ne salva bugetul”, a subliniat Ionel Bogdan.

Pentru menţinerea hotărârii CJ au votat 26 de consilieri, iar 4 s-au abţinut de la vot.