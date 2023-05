Pisanie pentru preotul-cărturar Viorel Thira

Prietenul, omul de cultură Gherasim Solovestru Domide, cadru didactic la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord, Baia Mare, mi-a dăruit recentele numere ale revistei „Pisanii sângeorzene”, publicație de spiritualitate, istorie și tradiție locală sprijinită și finanțată de Consiliul Local Sângeorz-Băi, editor și redactor responsabil Alexandru Dărăban. O bună parte din numărul de pe luna martie este dedicat preotului-cărturar Viorel Thira (1936- 2018). Părintele mi-a fost un apropiat prin vreme, apreciind la el iubirea de cultură, spiritul iscoditor și multe prietenii cu scriitori. Opera sa memorialistică este mărturie.

Părintele-cărturar este autorul unei cărți cu un titlu de ținut minte: fără personalități e frig în istorie! Iar Gherasim Domide este autorul unui excelent documentar despre preotul Thira, dar mai ales despre neobositul căutător de rarități bibliofile, cu un simț fin pentru recuperarea unor valori uitate. Argumente stau lucrările părintelui despre Lucian și Mihail Georgiu. Documentarul lui Gherasim Domide evidențiază și pasiunea părintelui pentru autografe, ca o formă de comunicare intelectuală între autor și cititor. Dar autograful este și un mod de apreciere umană și culturală. Menționez aici autograful poetului Gheorghe Chivu: ”Părintelui Viorel Thira, distinsului om de cultură, bibliofil de o rară dragoste pentru cartea românească, prieten al nostru întru aceeași simțire, iubitor de frumos și de poezie, acest modest omagiu din Cantoria drept amintire. Cu stimă și dragoste frățească, Gheorghe Chivu, 28 XI 1980.”

Un portret ilustrativ și sincer. Emoționante sunt autografele unor personalități care au marcat cultura română. Cum sunt Fanny Rebreanu, Constantin C. Giurescu, Nichita Stănescu, Ioan Alexandru, Vasile Netea, Șerban Cioculescu și alți luminători. Părintele Viorel Thira a desfășurat, din tinerețe și până la sfârșitul vieții, o bogată activitate publicistică. Despre personalitatea și cărțile lui s-au rostit în studii, articole, recenzii, cuvântări publice jurnaliști și importante personalități culturale, cu care a fost contemporan. De la dr. Teodor Ardelean, dr. Ion Buzași, preot Vasile Borca, dr. Florian Roatiș, Ștefan Bellu și lista este lungă.

Părintele s-a născut în satul Inău – Târgu Lăpuș, așezare căreia i-a dedicat o monografie. Teologia din Sibiu a fost suprema fericire a vieții lui. I-a deschis orizonturi largi și l-a făcut să vadă viața cu alți ochi. Făcea parte din stirpea preoților-cărturari cu mare devotament pentru slujirea altarului. Propria lui mărturisire este elocventă: „În primul rând m-am străduit să ridic predica la nivel academic, în sensul de a prezenta toate argumentele din cultura mea generală, pentru a dovedi temeinicia adevărurilor de credință, fără a repovesti cu amănunte parabolele care se citesc din Evanghelie, cum fac alții.” Editorul revistei, domnul Alexandru Dărăban, aduce mărturii privind ultimele luni de activitate ale părintelui Viorel Thira, în parohia Sângeorz-Băi.

Autorul crede că părintele a fost un adevărat misionar, un apărător al Ortodoxiei, un cunoscător temeinic al istoriei neamului și al bisericii, prin forța sa de convingere. A purtat mereu un dialog strâns cu credincioșii, realizând o puternică legătură cu ei. L-am cunoscut bine, am fost contemporani la Sighetul Marmației și în Baia Mare, locul de întâlnire erau simpozioanele, lansările de cărți, vernisajele, ori cenaclurile. Și-a împărțit viața între biserică, librărie și bibliotecă. Pe unde a trecut a lăsat însemne durabile. S-a oglindit în cărți și a crezut în puterea lor ocrotitoare. Scrierile părintelui sunt borne de gândire românească.

Florian Roatiș apreciază cărțile părintelui ca fiind pătrunse de un sincer atașament de neamul românesc și de valorile lui, de personalitățile pe care le-a cunoscut. Că fără personalități este frig în istorie, ne-a spus părintele-cărturar. Am socotit să scriu și eu această pisanie, ca o inscripție sculptată în memoria celor care l-am cunoscut pe acest vrednic păstor de suflete și de cultură. Închei cu această mărturisire a părintelui: „Sfinte țăran maramureșean, cad în genunchi în fața ta, îți sărut mâna bătătorită de secure și de coarnele plugului, și-ți cer să mă ierți dacă n-am putut exprima în cuvinte comorile tale sufletești, adunate de veacuri, sau din ce am spus nu are în întregime pecetea frumuseții eterne. Îți iau mâna, mi-o ating de frunte și te îmbrățisez.”

Mulțumesc, Gherasim Domide!