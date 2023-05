În Maramureş – munca subdeclarată în concurenţă cu munca la negru

Pe piaţa muncii din Maramureş se întâlnesc în continuare cazuri de muncă la negru, dar se regăseşte şi un alt fenomen mai greu de gestionat: muncă subdeclarată. Practic, salariaţii fac ore suplimentare, sunt plătiţi, dar angajatorii nu declară în contractul individual de muncă, plata reală. Inspectorii de muncă maramureşeni nu lasă nesancţionate aceste fenomene atunci când le identifică. Astfel, în primele patru luni ale anului s-au dat amenzi de peste 440.000 lei doar pentru munca la negru.

Construcţiile, serviciile şi agricultura sunt domeniile unde se întâlnesc cel mai des cazuri de muncă la negru.

”Munca la negru e în continuare un fenomen. Sunt domenii expuse acestui risc. Nu poţi să eradichezi fenomenul, trebuie să îl gestionezi. Întâlnim muncă la negru în diverse domenii: construcţii, servicii, turism, baruri, restaurante. Agricultura e un domeniu ma­siv unde întâlnim muncă la negru şi vom încerca să facem mai multe. Noi am mai avut campanii în exploatare forestieră unde aveam multă muncă la negru, cu riscuri mari de accidentare. Am reuşit să le gestionăm. Am avut ani în care nu au avut niciun accident mortal în exploatările forestiere”, a declarat inspectorul-şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureş, Dragoş Năcuţă.

Pe de altă parte, se înregistrează cazuri de muncă la gri.

”Aproape la fiecare control găsim lucruri de reglat. Dacă vorbim de productivitatea raportată la plata muncii omului, găsim muncă suplimentară suficientă. Este muncă suplimentară, dar intervine fenomenul muncii subdeclarate. E nevoie de conlucrarea cu instituţiile financiare, ANAF, fraudă. Totuşi nu e un fenomen scăpat de sub control, altfel am avea un număr ridicat de sesizări” – a punctat Dragoş Năcuţă.

Când vine vorba despre alte probleme sesizate în domeniul relaţiilor de muncă nu lipsesc cele legate de concedii neacordate sau salarii întârziate.

De altfel, în primele 4 luni din an, inspectorii de muncă maramureşeni au aplicat amenzi de aproape 600.000 lei, în urma a 600 de controale efectuate la angajatorii din judeţ.