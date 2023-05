Reîncepe vâlva/criza lemnelor de foc?

Anul trecut a fost mare presiune pe pădure, iar… ca odinioară. Poate cu mai puțin lemn tăiat noaptea. Dar prețurile galopante au făcut ca lumea să încerce să-şi asigure lemnele de foc, poate peste necesar.

S-a petrecut inclusiv în locurile unde se exploatează matematic, chirurgical, gen Băiuț sau Groșii Țibleșului, primii amintiți fiind în situația de a asigura lemn și pentru Poienile de sub Munte.

Ce se întâmplă anul acesta?

”Am început exploatări pentru asigurarea lemnelor de foc, se exploatează în acest moment în pădurea Primăriei Băiuț, ar fi 1.500 metri cubi, din care am scos 450 mc. Plus încă 3.900 metri cubi din pădurea Statului, de la începutul anului până acum. Da, a reînceput lupta pentru lemnul de foc, am trimis deja și spre Poienile de sub Munte și dacă mai trebuie, mai dăm. Dar nu facem doar asta, nu doar exploatăm… Am finalizat acțiunile de împăduriri, avem 7 hectare cu împăduriri și 4 hectare cu completări. Tot materialul provine din pepinierele noastre, avem 7 asemenea pepiniere, împrejmuite, închise cu poartă, ca nicăieri, ba ne pregătim să facem un solar pentru puieți. Astfel, am avea producție anuală, nu am sări câte un an” – spune Ioan Chira, șef al ocolului Silvic Strâmbu Băiuț.