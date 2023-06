A.C.S. Fotbal Feminin Baia Mare, la un pas de a nu primi licența!

Fotbalul feminin românesc se vede nevoit să se alinieze la noile prevederi impuse de Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal ( U.E.F.A.) în parteneriat cu Federația Română de Fotbal. Asta vine însă şi cu probleme pentru unele echipe.

Potrivit Regulamentului Național de Licențiere a Cluburilor și de Sustenabilitate Financiară, în perioada 1-2 iunie a fost termenul limită de depunere a Cererii de Acordare a Certificatului de Evaluare, alături de acordul G.D.P.R. (Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal operatori independenți), Contractul de Confidențialitate, plus suma de 1.500 de lei reprezentând taxa pentru formularea cererii de acordare a Certificatului de Evaluare. În acest amplu proces de licențiere se află și A.C.S. Fotbal Feminin Baia Mare (singurul club din Maramureș prezent pe prima scenă fotbalistică), care în plan sportiv și-a asigurat încă de pe data de 28 mai 2023 rămânerea în eșalonul de elită al fotbalului feminin românesc.

Deși oficialii clubului nu au înregistrat primele documente până pe data de 2 iunie, conform ghidului de utilizare Football Connect, din cauza lipsei unei surse de finanțare de circa 200.000 de euro, lucru care atrage automat retrogradarea echipei în eșalonul secund, potrivit președintelui Daniel Pop, A.C.S. Fotbal Feminin Baia Mare mai are șansa de a evita acest dezastru până la finalul etapei a doua, şi să introducă documentele. Termenul limită pentru care au primit, conform acestuia, păsuire din partea Federației Române de Fotbal, este ziua de duminică, 11 iunie, ora 23.59. În cazul în care A.C.S. Fotbal Feminin Baia Mare va evolua din toamnă în eșalonul secund, conducătorii clubului nu vor mai fi obligați să aibă încheiate Contracte de Activitate Sportivă cu un număr de 10 senioare, în cuantum de 2.000 de lei lunar net per sportivă, plus alte 10 contracte încheiate la nivel de junioare, cifrate la suma de 1.000 de lei net pe lună per jucătoare. În eșalonul secund nu se vor aplica prevederile privind disputarea unui număr minim de 5 meciuri pe un stadion omologat pentru nivelul Ligii 2 seniori, plus un teren de antrenament pentru senioare și un teren de antrenament în aer liber pentru junioare. Şi în privința staffului tehnic nu va mai exista obligativitatea ca antrenorul principal să dețină licența UEFA A, iar antrenorul secund licența UEFA B, la care s-ar fi adăugat licența UEFA Youth B 3 cerută antrenorilor de la echipele de junioare. Odată cu neobținerea Certificatului de Licențiere (care duce automat la retrogradarea echipei în Liga 2), vor fi excluse și celelalte criterii impuse echipelor de prim eșalon pornind de la cele de ordin sportiv, juridic, financiar, de infrastructură, responsabilitate socială sau cea de personal.