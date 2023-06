Parteneri din Letonia în vizită la Esperando

În perioada 12 – 14 iunie 2023, la Centrul Esperando a avut loc prima întâlnire din cadrul proiectului „Youngsters with disability – employed and happy!”, un proiect de mobilitate a lucrătorilor de tineret, din cadrul programului Erasmus +. Nouă reprezentanți din partea partenerului Ceribu Sparni, din Letonia, au petrecut 3 zile în Baia Mare, discutând despre situația angajării tinerilor cu dizabilități din România – Letonia și provocările cu care aceștia se confruntă în procesul de angajare.

Pe parcursul întâlnirii, cele două organizații și-au prezentat activitatea, au împărtășit cunoștințe și experiențe din domeniul angajării persoanelor cu dizabilități, au avut loc workshopuri alături de tinerii cu dizabilități de la Esperando și au fost înregistrate interviuri ale unor tineri cu nevoi speciale care au avut oportunitatea de a se angaja, dar și interviuri ale specialiștilor din Esperando care lucrează cu aceștia. De asemenea, a avut loc și o activitate de schimb intercultural, ajutându-i pe cei prezenți să cunoască o parte din bogăția culturală a țărilor din care provin partenerii de proiect.

Discuțiilor s-a alăturat și dir. prof. Nicoleta Covaci, care le-a vorbit ce­lor prezenți despre cum decurge procesul educațional și pregătirea pentru muncă a tinerilor cu dizabilități, în cadrul instituției pe care aceasta o conduce, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Baia Mare. A avut loc și o vizită la instituția mai sus menționată, unde toate întrebările reprezentanților din Letonia au primit răspuns.

În ultima zi a întâlnirii, participanții au tras concluzii cu privire la cele 3 zile de activitate și au discutat chestiuni organizatorice în ceea ce privește activitatea proiectului. Echipa proiectului Youngsters with disability – employed and happy! are în vedere realizarea unui videoclip cu exemple de bune practici și provocări în ocuparea unui loc de muncă, dar și a unui ghid pentru angajarea tinerilor cu dizabilități. Proiectul a început în data de 01.09.2022 și se derulează până în 01.09.2023.