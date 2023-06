Străzi zgomotoase în Baia Mare

În Baia Mare, nivelul de zgomot produs de traficul rutier este monitorizat în 7 puncte de măsurare. Concluzia specialiştilor: în municipiu, unele străzi sunt zgomotoase, fiind înregistrate depăşiri ale nivelului de zgomot. Conform legii, autorităţile publice locale sunt obligate ca o dată la cinci ani să elaboreze hărţi strategice de zgomot, precum şi planuri de acţiune în vederea prevenirii şi reducerii zgomotului ambiental. În Baia Mare, lipsesc şi harta, şi planul de acţiune.

“Din 2010 până în 2022 am monitorizat zgomotul în 33 de puncte. În 2022 am constatat că depăşiri sunt doar în anumite zone, respectiv în străzile de categoria a doua de legătură şi străzile din categoria a treia de colectare. Atunci am redus monitorizările la 7 puncte”, a explicat directorul executiv al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş, Emilia Talpoş.

În continuare sunt înregistrate depăşiri ale zgomotului în mai multe zone din Baia Mare.

“Pe străzile de categorie tehnică II (străzi adiacente bulevardelor) s-au înregistrat depăşiri la intersecţia bulevardului Traian cu Republicii. De asemenea, depăşiri sunt şi pe străzile de categorie III (străzi în interiorul cartierelor), respectiv pe strada George Bilaşcu şi strada Şcolii”, a precizat Emilia Talpoş.

Oficialii din APM au mai arătat că este importantă monitorizarea zgomotului, deoarece prin expunerea pe termen lung are efecte asupra stării de sănătate a populaţiei. De aceea e importantă elaborarea unor hărţi strategice şi a unor planuri de acţiune în vederea reducerii zgomotului ambiental.

“Aceste hărţi se revizuiesc o dată la 5 cinci ani. Harta pentru Baia Mare şi pentru Aeroportul Internaţional ar fi trebuit elaborate până în 30 iunie 2022. În prezent, pentru Baia Mare, harta e în elaborare. Pentru Aeroportul Internaţional, harta a fost depusă şi evaluată, iar comisia de la Ministerul Mediului a cerut unele completări ce vizează unele modificări legislative. Pla­nurile de acţiune ar fi trebuit să fie elaborate până în 15 iunie, dar încă nu am primit nimic”, a adăugat Emilia Talpoş.