Burse de școlarizare în SUA

Tinerii din Maramureș pot aplica pentru bursele de școlarizare oferite de Rotary Club Alhambra District 5300 și Rotary e-Club of Global Peace and Leadership District 2241.

”Rotary e-Club of Global Peace and Leadership din districtul nostru este unul dintre cele șase cluburi partenere la nivel global ce vor oferi burse de școlarizare unui număr de 18 tineri ce vor fi selectați în cadrul programului online 2023-2024 Youth Research Vox, coordonat de Clubul Rotary Alhambra din Districtul 5300, California, USA. Scopul programului de studiu este de a sprijini tinerii, încă din timpul liceului, pentru a-și îmbunătăți abilitățile academice de cercetare științifică și de a fi cu un pas mai aproape de a accede în universitățile de top dorite de ei” – a explicat Adrian Dan Pop, președinte Rotary e-Club Global Peace and Leadership.

Programul este special conceput pentru studenți, care vor lucra online, în grupuri mici, pe teme alese din Obiectivele de Dezvoltare Durabilă propuse de Organizația Națiunilor Unite. Programul se desfășoară pe parcursul unui an, începând din septembrie 2023 până în mai 2024, iar fiecare echipă va publica rezultatele obținute într-un jurnal internațional, recomandat de ONU.

”Faptul că jurnalul academic pentru tineri este unul recomandat de Națiunile Unite, iar toată perioada de studii se va desfășura alături de profesori din Statele Unite este o confirmare în plus că absolvenții acestui program vor avea șanse sporite la accederea în structurile universitare din SUA, dar oferă și o perspectivă celor care își doresc o carieră în Organizația Națiunilor Unite” – a adăugat Adrian Dan Pop.

Costul programului este de 8.000 dolari, iar în urma analizei candidaturilor, un tânăr (13-18 ani), din România, va avea posibilitatea de a primi bursă integrală pentru a urma cursurile acestui program online.