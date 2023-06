Orhidee foarte rară, regăsită în Maramureş!

Recent, familia sigheteană Traistă, iubitoare de munte şi de natură, a făcut o superbă descoperire, a regăsit una dintre cele mai rare flori din România şi din Europa. Papucul doamnei (Cypripedium calceolus) este o specie de orhidee aparținând genului Cypripedium.

Conform specialiștilor, ”apare în pădurile umbroase de foioase și mixte (rareori în plină lumină solară la altitudini mai mari) sau mai rar, pe versanții împră­ș­tiați cu pietre, predominant pe soluri calcaroase. În părțile nordice ale Eurasiei, tinde să crească în grădinile de primăvară bogate în calciu și pe pajiștile mlăștinoase. Este o legendă care a fost preluată de multe popoare, asociind forma spectaculoasă a florii cu un papuc, al Zeiței Venus, al Fecioarei Maria, al unei domnișoare, care furate de dragoste, dar trezite la timp, au fugit din fața ispitei, pierzându-și condurul în iarbă. Datorită frumuseții sale și pericolului de dispariție, planta a fost declarată monument al naturii în anul 1938, prin decret regal. În Europa, Papucul-doamnei este pe cale de dispariție și se află pe lista plantelor protejate prin lege. Este atât de rară încât s-a încercat înmulțirea sa in vitro și repopularea. Are o înălțime de 30-80 cm, frunze late și ovale și flori mari, la care petala inferioară are forma unui „vas” de culoare galben intens; petalele laterale și cea superioară sunt mai înguste și au o culoare roșu-închis spre brun. Este o plantă erbacee și perenă, care se înmulțește prin rizomi. Denumirea latină a plantei, Cypripedium calceolus, provine de la cuvântul grecesc ”cypris” (doamna din Cipru, un alt nume dat zeiței Afrodita și care este legat de locul de naștere al acesteia) și latinescul ”calceolus”, care înseamnă papuc mic. În România mai poate fi întâlnită în Bucegi, prin poienile Ceahlăului și Făgărașului și în platourile Apusenilor. În afara spațiului românesc, Papucul doamnei apare în Europa Centrală, Himalaya subtropicală și India, dar specia asiatică are diferențe față de cea europeană.”

Chiar dacă am pornit zilele trecute pe urmele ei, în munții Maramureșului, cu îndrumare clară, aproape mură-n gură, am găsit orice altceva… de la superbe flori de Melamphyum subalpina, Campanula persicifolia sau Gușa Porumbelului – Silene vulgaris (care se consumă în salate în toată Europa mediteraneană, ca delicatesă!), la urme de urs sau hribi. Ceea ce nu înseamnă că Papucul Doamnei, una dintre cele mai frumoase orhidee, nu e acolo. Trebuie doar căutată bine. Și lăsată în pace apoi! Motiv pentru care nici nu vrem să localizăm locul unde am căutat-o.