Crâmpeie din viața arhiepiscopului Justinian Chira: „De nu vă veți întoarce și nu veți fi precum pruncii, nu veți intra în Împărăția Cerurilor”

Părintele Dorin Micu, de la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din incinta Muzeului Satului din Baia Mare, își amintește că ÎPS Justinian Chira era un om al bucuriei. „Se bucura de orice”. Deși avea un chip de Pateric, sufletul îi era de copil, așa că știa să trăiască bucuria cu sinceritatea și seninătatea pe care doar într-un suflet curat le poți regăsi.

La un moment dat, pe când era profesor la Seminarul Teologic “Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, părintele Dorin Micu a avut ideea unei reviste a școlii. Când a văzut primul număr al publicației, ierarhul a avut o reacție surprinzătoare.

„Se bucura de orice. Uneori avea reacții aproape copilărești. Prin 1995, la vreo doi ani după ce am venit la Seminarul Teologic din Baia Mare, am decis să scoatem o revistă a seminarului. Pe atunci erau puține reviste școlare. Am mers, i-am cerut binecuvântarea, ne-am consultat în privința ti­tlului. După ce a ieșit de la tipar am mers la reședința episcopală cu primul număr. Cu ochii strălucind de bucurie, a sărutat revista și a zis: gata, mă duc să o citesc și s-a îndepărtat fredonând. A fost o reacție de copil căruia i s-a împlinit dorința”, relatează părintele Dorin Micu.

O mare bucurie a avut ÎPS Justinian Chira și în dimineața zilei de 28 mai 2009, atunci când părintele Dorin Micu i-a adus un dar inedit. Pentru că l-a simțit mereu aproape în slujirea sa, în bucuriile și mâhnirile vieții, preotul ce slujește acum la Biserica de la Muzeul Satului a vrut să își arate recunoștința față de ierarh, așa că prin 2007 a început să lucreze la un proiect editorial – surpriză. A făcut totul în taină, iar darul l-a cucerit imediat pe părintele Justinian.

„Acum, când mă gândesc la acel moment în care am decis să scot cartea «Cuvintele Părintelui» îmi dau seama că a fost un act destul de nesăbuit, căci am demarat proiectul fără să îi cer acordul și binecuvântarea, am avut multă îndrăzneală. Atunci nu mi-am dat seama prea bine ce fac, dar am făcut-o cu inima deschisă, fără dorință de slavă deșartă sau câștig. Pur și simplu am vrut să fie o surpriză plăcută. Mi-a venit gândul acesta în vara anului 2007, la scurt timp după ce am fost numit de Preasfințitul Iustin preot slujitor, la biserica din Muzeul Satului. Și m-am gândit: în 2009, ÎPS Justinian va împlini 88 de ani, ce ar fi să îi fac și eu un dar? Așa că, fără să îi spun nimic, am pregătit materialul și l-am dat unei edituri din Cluj care mi-a tipărit o mie de exemplare. Drept urmare, în dimineața zilei de 28 mai 2009, m-am prezentat la episcopie cu două pachete mari de cărți, în jur de 500. I-am spus Înaltpreasfințitului Justinian: «v-am adus un mic dar, de ziua dvs.». Am scos cartea. A fost așa de uimit și de copleșit! S-a bucurat ca un copil. Ulterior am aflat că se «lăuda» peste tot cu cartea. ÎPS Justinian era chiar așa cum ne îndeamnă Hristos să fim: «De nu vă veți întoarce și nu veți fi precum pruncii, nu veți intra în Împărăția Cerurilor». Știam de altfel că aidoma copiilor îi plăceau mult dulciurile… La fel cum îi plăcea și poezia.”

Cartea “Cuvintele Părintelui – Un ghid al frumuseții lăuntrice” a avut un mare succes, căci părintele Dorin Micu, aidoma unui “hoț de mărgăritare” a adunat întreg nectarul din cuvintele rostite de ÎPS Justinian în diferite predici, în texte publicate în cărți, reviste etc. Așa că, volumul a ajuns “peste mări și țări”, semn că ÎPS Justinian este iubit nu numai în Maramureș, ci peste tot în lume, fiind respectat și prețuit de oameni simpli, dar și de preoți, ierarhi, de personalități din diferite domenii, căci lumina lui Hristos nu poate sta ascunsă sub obroc, ci luminează tuturor.

„Am cules din tot ce s-a publicat: predici, pastorale, interviuri, din primele 4 caiete de reflecții. Materialul folosit însuma aproape 4.000 de pagini de text publicat. Cartea a ajuns în Italia, Elveția, Germania, SUA și Franța unde a fost chiar tradusă, cu binecuvântarea ÎPS Iosif. Am ajuns în postura de «hoț de mărgăritare». În țară, de cea mai bună receptare s-a bucurat în Mitropolia Clujului și Arhiepiscopia Tomisului. De altfel, cu toții facem neguțătorie cu darul lui Dumnezeu, așa că e bine să fim și transmițători de daruri. La ora actuală sondez terenul pentru o eventuală traducere în limba engleză a volumului, deoarece așa cum mi-a confirmat fostul meu elev, părintele Nicolae Lăpuște din Vancouver, căruia i-am trimis niște «mostre», uneori Cuvintele sună cel puțin la fel de frumos ca în limba română. Cred că ÎPS Justinian Chira merită să fie cunoscut și în ortodoxia anglofonă care este o prezență din ce în ce mai vizibilă în lumea contemporană”, a adăugat preotul Dorin Micu.