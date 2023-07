La Tămaia s-a desfășurat prima ediție a Cupei Old Boys Fărcașa la fotbal, competiție care a reunit patru echipe: Atletic Baia Mare, Old Boys Recea, Neighbors Team Baia Mare și Old Boys Fărcașa.

Rezultate: Fărcașa Old Boys – Neighbors Team Baia Mare 2-3; Atletic Baia Mare – Old Boys Recea 3-0; Old Boys Recea – Neighbors Team Baia Mare 1-4; Fărcașa Old Boys – Atletic Baia Mare 1-0; Atletic Baia Mare – Neighbors Team Baia Mare 0-1; Old Boys Re­cea – Fărcașa Old Boys 1-6.

Clasamentul final: 1. Neighbors Team Baia Mare; 2. Fărcașa Old Boys; 3. Atletic Baia Mare; 4. Old Boys Recea.

Premii speciale • Cel mai bun jucător: Cris­tian Ponde (Neighbors Team Baia Mare); Cel mai bun portar: Gabriel Groșan (Old Boys Recea); Golgeter: Vlad Groșan (Fărcașa Old Boys); Cel mai bun fundaș: Florin Rus (Old Boys Recea); Cel mai bun mijlocaș: Claudiu Perșe (Atletic Baia Mare).