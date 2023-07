Incredibil dar adevărat! Cu motocicleta pe turnul de la… Cuprom!

Nici în cele mai optimiste vise nu ne-am fi imaginat că, pe turnul de evacuare a gazelor de la fostul combinat CUPROM, din Baia Mare, la câteva sute de metri înălțime, cineva ar putea să facă ture… cu motocicleta.

Dar iată că, ideea avansată cândva de primarul Cătălin Cherecheș, de transformare a turnului într-un obiectiv turistic, a prins repede la unii ”întreprinzători”, curajoși de altfel.

Sâmbătă după amiază, prin telescopul de la Complexul astronomic Baia Mare, amplasat pe Magazinul Maramureș, am văzut minunăția.

Doi tineri, care au ajuns în vârful turnului, numai ei știu cum, au reușit, pe un diametru redus, să facă ture cu o motocicletă.

Și noi, de la mare distanță evident, am fost martori la acest eveniment, care, foarte probabil s-a mai derulat în trecut.

Evident, a fost o întâmplare că am surprins momentul, interesant de altfel. Dar la fel de interesant ar fi să aflăm cine le-a dat aprobare, cine i-a sprijinit în acest demers și ce a făcut firma care are obligația de a securiza zona? Și ar fi multe întrebări dar cui să le adresăm?…

Poate după aceste rânduri și ima­ginea alăturată, făcută cu un telefon prin obiectivul telescopului, se sesizează autoritățile și vor lua măsurile ce se impun. Noi doar am semnalat situația, una inedită, interesantă și, de ce nu, periculoasă.