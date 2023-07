Next Generation – XX • 14-16 iulie, în Baia Mare

Era prin 2003, când o echipă de excepție, avându-l ca inițiator pe Cristian Ieremia, demara proiectul Next Generation – Consiliere în carieră pentru elevii de nivel liceal. Așa cum spune și sufletul proiectului, de-a lungul derulării lui, psihologul Amelia Bănică, 20 este o cifră magică, este ÎMPREUNĂ, este Prezentul Continuu, este Inteligența informației, este Prietenia.

Toate acestea i-au unit pe participanți de-a lungul celor 20 de ani care au trecut. Cu același entuziasm, ca la începuturi, între 14-16 iulie, 2023, la Baia Mare, organizatori, voluntari, cadre didactice, părinți și bunici ,”absolvenți” Next Generation, prieteni știuți și neștiuți ai acestui minunat și unic proiect național, se întâlnesc să marcheze 20 de ani de Next Generation și să ofere un plus de valoare poveștii reale Next Generation. Timpul perfect din Spațiul înțelepciunii, cum concluzionează Amelia Bănică!

Iar dacă mă întrebați pe mine, Next Generation a fost, și ar trebui să fie în continuare, o idee generoasă, pusă sub semnul comunicării, al muncii în echipă, în­vățând împreună drumul spre succes în ceea ce fac liceenii. Proiectul a avut mulți parteneri și prieteni, aduși împreună de organizatori. De-a lungul edițiilor, în ambianța inconfundabilă a Maramureșului, sute de elevi din România, dar și din Ukraina, au venit în Baia Mare și în Maramureș să se cunoască și să învețe. Fiecare generație, cu caracteristicile proprii. Dar cu nevoia de modele reale, de valori reale. An de an, participanții au deprins informații, luând parte la cursuri de consiliere în carieră, cursuri interactive gen „Tineri independenți, cariere de succes”, întâlniri cu personalități care să le vorbească despre cariera de succes, dar și concursul de eseuri. Care a demon­strat cunoaștere, imaginație, creativitate. Toate completate cu vizitele de cunoaștere a Maramureșului, cu tot ce are valoros și inedit.

Am căutat în arhiva mea sentimentală și am dat peste reportajul de la ediția a XV-a. Unde am consemnat și impresiile concurenților, scrise cu dezinvoltură și sinceritate în caietul de impresii, pe care îl răsfoiam cu plăcere an de an. Și descopeream tineri frumoși, inteligenți, dornici să evolueze și să reușească. Fiind consemnate momente de neuitat, lecții de viață și învățare experiențială, emoții constructive, bucurii și reușite, nevoia de adaptare la lecția realității.

După 20 de ani de Next Generation, să nu uităm că adolescența este perioada cea mai furtunoasă, dar și cea mai frumoasă din viață, iar cei din jurul adolescenților trebuie să-i sprijine, să le fie aproape, să-i ajute, din perspectiva oportunităților de carieră, în alegerea domeniilor profesionale tot mai diverse, să-și dezvolte o identitate proprie. Fiindcă vârsta aceasta coincide cu cea în care adolescenții se hotărăsc asupra unei slujbe de viitor. Cine nu-și dorește o carieră de succes? Ce înseamnă, de fapt, o carieră de succes? Iată o întrebare la care fiecare poate avea un răspuns foarte personal, pentru că succesul este trăit diferit de fiecare în parte. Și valorile care ne motivează și ne animă în a ne construi o carieră de succes sunt foarte personale, particulare fiecăruia dintre noi. Indiferent cum simțim succesul și împlinirea profesională, construirea și planificarea unei cariere de succes este un proces, presupune o serie de etape, de acțiuni, de pași.

Am participat la multe ediții, am jurizat concursul de eseuri și am desprins, din fiecare ediție a Next Generation, dialogurile cu consilieri școlari și psihologi pentru descoperirea acelor arii profesionale care sunt compatibile cu interesele, motivațiile și talentele tinerilor. Cu atât mai mult cu cât există profesii la modă, pe care tinerii și le doresc, uitând, de multe ori, să-și analizeze adevăratele motivații. Ce altfel de răspunsuri se pot da la întrebarea “Ce este cariera de succes”, decât faptul că faci cu plăcere ceea ce faci, iar motivațiile sunt în concordanță cu activitățile profesionale zilnice.

De altfel și concursul de eseuri n-a fost altceva decât răspunsuri la întrebări precum: Ce înseamnă succesul pentru mine? Ce îmi place? Ce NU îmi place? Când am avut succes? Ce m-a ajutat atunci când am avut succes? Pe ce resurse personale mă bazez? Ce mă împiedică să-mi ating obiectivele? Care sunt punctele mele slabe? De ce anume aș mai avea nevoie pentru a-mi atinge obiectivele?… Iar cele mai pertinente răspunsuri au fost recompensate cu premii, acordate pe categorii de vârstă.

Cu siguranță, în 14 iulie, de la ora 14, la Biblioteca Județeană “Petre Dulfu”, vor reieși concluzii demonstrate timp de 20 de ani. Tinerii au nevoie de asemenea activități. Au nevoie de informații, au nevoie să experimenteze, să-și descopere noi resurse. Și lucrul cel mai important: atunci când ajungi unde ți-ai propus, nu trebuie să rămâi pe loc, ci trebuie să păstrezi și să menții ceea ce ai obținut. Iar Next Generation trebuie să continue.