Cărțile, zahărul și serviciile hoteliere, în topul scumpirilor în iunie

Zahărul și cartofii se mențin în categoria produselor care s-au scumpit cel mai mult în ultimul an. Potrivit statisticilor oficiale, există și un produs alimentar care s-a ieftinit: uleiul. În topul scumpirilor la categoria mărfuri nealimentare se află cărțile, ziarele și revistele, dar și detergenții. În privința serviciilor, tarifele la transportul aerian s-au aflat pe un trend ascendent, la fel și prețurile la transportul feroviar. Pe un trend ascendent au fost și tarifele la serviciile hoteliere.

În luna iunie a acestui an, prețul zahărului a fost cu 55% mai mare comparativ cu iunie 2022, cel al cartofilor a urcat cu 32,46%, legumele și conservele de legume s-au scumpit cu 31,83%, iar untul cu 30,49%. Totuși, față de mai, cartofii au cunoscut o ieftinire cu 5,38%, iar fructele proaspete au avut un preț mai mic cu 4,58%. Față de luna mai a acestui an, cel mai mult s-au scumpit carnea de porc (plus 3,25%) și de vacă (plus 1,51%), conservele și produsele din pește (plus 1,49%) și berea (plus 1,35%).

La capitolul mărfuri nealimentare, în ultimul an cel mai mult s-au scumpit detergenții – 18,48% și articolele de igienă și cosmetice – 16,72%. Față de luna precedentă, în iunie cărțile, ziarele și revistele au costat mai mult cu 3,22%, iar lacurile și vopselele cu 1,53%. În ceea ce privește serviciile, în ultimul an cel mai mult au crescut tarifele în sectorul aerian – plus 37,32%, apă, canal, salubritate – 21,46% și CFR – 21,18%. În iunie față de mai, scumpiri au fost consemnate în ceea ce privește plata cazării în unități hoteliere – 1,69%, iar la cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu în­vă­ță­mântul și turismul – 1,39%.