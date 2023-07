Pamflet • Să râdem de ei, înainte să râdă ei de noi!

Filiala PNL USA?

Aflăm că nu reușesc să se desprindă ai noștri conducători de Statele Unite ale Americii, le place enorm acolo. Începem să avem emoții c-or rămâne pe-acolo, or face o filială a partidului, marca Iu Es and Ei, vorba lui Borat. Numai că mare atenție, tot la Borat, care a constatat după vizita în US and A, că „sunt multe oferte de lucru în U S and A. Pentru bărbați, în construcții, taximetriști sau de contabili. Pentru femei, în prostituție”. Mare atenție!

Au deja și caravană și candidat la primărie!

Partidul cel mai valoros din România a pornit o caravană. Medicală. Nu știm dacă face parte din programul acela fabulos de guvernare. Dar e bine c-o fac. Bine, se împăunează de numa’-numa’. „De când a pornit prin țară Caravana medicală AUR, oamenii vin de dimineață și stau la coadă la acest spital mobil, pentru a beneficia de investigații gratuite. Iar aceasta este o dovadă elocventă a neglijenței flagrante a statului, în ceea ce privește sănătatea românilor!” Ba auzim că se aleg și cu un candidat la primăria de municipiu, ce a ieșit primul sub listă la alt partid. Crește crește, nu se mai oprește partidul. Bravo, dar cu ambulanțele alea galbene ce faceți, că-s cam înfricoșătoare?

În continuare mai nimic. Eppur si muove, csak magyarul

Tot așteptăm să zică și UDMR Maramureș ceva, nimic. Tac mâlc. Mai un mesaj vechi de-al lui Hunor, dar slabă mișcare. Și totuși, brusc, din seninul cerului de școală băimăreană: „Între 14-16 Iulie pentru prima dată organizăm Zilele Culturale Maghiare din Sighetu Marmației. Vom găzdui o serie de evenimente diverse pentru a îmbogăți comunitatea noastră”. Fie!

Dă-i românului (ce vrea să ne repornească) mintea cea de pe urmă!!!

Deși partidul cel mare de la guvernare tace mâlc de o vreme, de când cu Duamna care se pare că ȘTIA…, cei mai mici din teritoriu continuă lupta politică.

Mai ieri, ziceau cum scad ei prețurile la alimentele de bază. Hooopa, nu s-a petrecut nimic. Acum, tot corect și tot bine, zic așa: „Măsurile fiscale discutate în cadrul Guvernului trebuie ANALIZATE cu atenție! NU se vor lua măsuri fiscale care să pună frână principalelor motoare de dezvoltare economică. Astfel de decizii trebuie luate pe baza unei analize realizată de Ministerul Finanțelor, care trebuie să includă și măsuri pentru reducerea evaziunii, combaterea optimizărilor fiscale și eliminarea risipei din cheltuielile statului. Analiza asupra măsurilor propuse nu trebuie să se limiteze doar la prezumtivele venituri suplimentare la buget, ci trebuie luate în calcul și efectele indirecte asupra economiei. O impunere fiscală care teoretic ar aduce sume suplimentare la buget se poate dovedi foarte nocivă pentru func­ționarea economiei și pentru menținerea bazei de impozitare, iar în final statul să încaseze mai puțin, iar economia să meargă mai prost. De aceea, astfel de măsuri trebuie analizate cu mare atenție!”.

Cum ar veni, încă tot nu am lămurit-o asta… tot pe mediul privat vreți să trageți, în timp ce creșteți salarii la Stat. În timp ce nu aveți curaj să faceți examene în sistemul de Stat, în vederea unei mici curățenii, măcar să reduceți înapoi numărul celor pe care i-ați angajat tot voi. În continuare nu aveți curaj să faceți comasări de comune cu 700 de locuitori, să regionalizați servicii și instituții. Dovada? Păi postarea anterioară. „Salariile angajaților din Sănătate aduse la maximum prevăzut de lege pe grila din 2022! Guvernul a aprobat, acum o săptămână, o ordonanță de urgență care majorează la nivelul maxim prevăzut de lege salariile angajaților din Sănătate care nu ajunseseră la maximul prevăzut de lege pe grila din 2022. S-au eliminat astfel dezechilibrele salariale pentru personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar precum statisticienii medicali, registratorii medicali, infirmierele, brancardieri și îngrijitoare. După întâlnirea pe care premierul a avut-o cu sindicaliștii din Sănătate, Guvernul a adoptat rapid măsurile convenite, nu doar în privința salarizării ci și a acordării altor drepturi – deblocarea angajărilor, acordarea drepturilor de hrană, a voucherelor de vacanță. Urmează să fie implementată o soluție tranzitorie până la adoptarea unei noi legi a salarizării pentru ca plata gărzilor și a turelor să fie raportată la salariul în plată, nu la cel din 2018. Pentru că noi guvernăm pentru oameni!” Bravo. Dar comentariile… comentariile le-ați citit? Gen: „Felicitări! E bine că aveți grijă de toți bugetarii ţării, să nu părăsească şi ei ţara ca noi, muncitorii!”

Cum să nu-l promovăm? E simpatic de facem pe noi de râs…

Să nu uităm de foștii noștri mari politicieni, deveniți între timp mici spre minimi. Unul din ei e simpatic din cale-afară. Din București, de la umbră, se dă cu părerea despre orice. Ba se și autoironizează. „Fratele Genunche, berata de 6,5%, potrivită pentru zile toride, acum servită și în grădina cu lavandă”. În cazul scandalului la modă, cel cu azilele, o mai dă și în bară, la el sunt de vină și useriștii, din postări așa reiese. Și cât de puțin despre nea Ciolacu, nu se știe când întredeschide ușa pentru revenirea înapoi. Dar e simpatic, merită urmărit, face mate, face glume, filozofie de budoar, de toate! Cu logica are mici probleme, dar ne facem că nu. Uite o mostră: ”Anul 2008 – 221.900 nașteri. Anul 2022 – 155.561 clasa a 8-a. Din generația 2008 – 66.000 de copii au plecat din Romania”. Nu li se putea întâmpla nimic altceva? Abandon școlar, răpire de extratereștri, nimic, decât emigrare?