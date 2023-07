Construcția ruinelor

De ani buni, locuitorii orașului în care trăiesc au parte de conservarea unor clădiri într-un mod ciudat. Ele stau de strajă timpului fără a folosi la ceva. Sunt martori ai trecutului apropiat. Unii dintre noi le-am prins în viață, le-am deschis ușile, am urcat scările, am deschis ușile unor birouri în care își făceau meseria directori, ingineri și alți funcționari cu rost. Este o clădire pe lângă care trec des, încremenită în fostul avânt, uitată parcă de Dumnezeu, acum un simbol deprimant al pustiului. Eu am avut trista șansă să observ procesul lent și necruțător prin care o construcție se transformă în ruină. Da, am învățat cum se construiește o ruină. Singurul edificiu care nu cere unelte, nu cere bani, nici efort omenesc. Și pentru că s-a învățat din istorie la ce folosesc ruinele, de pildă Acropole, ni se spune în tăcere că ruinele au un coeficient de durată.

Spre liniștea turmelor de mâțe din subteran. Dar am observat că unii oameni nu sunt de acord cu devenirea întru ruină și atunci dărâmă viitoarea ruină și ridică pe locul ei o construcție nouă sau lasă locul gol pentru vegetație și câțiva copaci. Îmi aduc aminte că într-o împrejurare relaxată am povestit cu regretatul meu prieten, criticul literar Laurențiu Ulici, tocmai despre farmecul ruinelor care nu folosesc la nimic. Privea și el pe fereastra camerei lui, la o azvârlitură de băț, scheletul de beton și fier al unei clădiri cu mai multe etaje, în buricul Capitalei. Îmi aduc aminte că discuția noastră a fost de o tristețe amuzantă. Laurențiu folosea des oximoronul. Am ajuns la concluzia că noi, românii, nu prea avem vocația de constructori de ruine.

Ca alte popoare, avem și noi suficiente defecte. Dar să nu uităm că nu de puține ori defectul poate fi o calitate și invers. Depinde din ce capitală privești fapta și cu ce interes. Dacă ne luăm după atitudinea austriacă din acești ani, nu este greu să pricepem îndârjirea Vienei. Ziceam că avem și noi slăbiciuni văzute din interior. Ne lăsăm prea lesne duși după cum bate vântul, ne lăsăm prea ușor păcăliți de aventurieri și lichele. Deși avem mereu copaci majestuoși în pădurea noastră, și ne cam place să defilăm cu uscăturile, dar nu am avut niciodată dezastruosul orgoliu de a uzurpa Timpul și pe Dumnezeu. Și atunci, de unde această aplecare spre construcția de ruine?

Explicația ar putea fi găsită în ușurința unora de a se adapta la rău, iar noi, cei mulți, privim cu infinită precauție ocaziile fericite, pe care evident le ratăm. Nici nu apucăm să punem două-trei cărămizi în numele speranței, că ne prinde vântul amânării. Și astfel zidul rămâne neterminat, iar după trecerea timpului devine ruină. Mai trist este când o clădire somp­tuoasă, cu destin în viața urbei, devine ruină. Eu nu port în mine vocația unui constructor de ruine. În lumea în care m-am născut, ruinele nu aveau căutare cât mai ales întemeierea noului temeinic. Meseria de constructor de ruine, la noi, este destul de nouă, deoarece și-a aflat un mediu prielnic în retorica unor lideri care visează zgârie-nori și lasă peisajul ocupat de un trecut nefolositor.

Periculos care strică coloana vertebrală a acestui popor. În scorburile acestor ruine își fac viețuirea și supraviețuirea șmecheria, hoția, duplicitatea, incultura, complicitatea și altele de același soi. Ceea ce nu este un motiv de mândrie. Și aceste ticăloșii nebănuite din azile, care cutremură țara și lumea, tot din aceste scorburi ale ruinelor se trag. Sunt o dovadă că nu am reușit să alungăm răul din preajmă, nici să înlăturăm ruinele, care sunt mai ceva precum cuiburile de viespi. Da, cel mai păgubos pentru liniștea noastră este răul care ne înconjoară. Că obișnuința de a ne aștepta la rău conține în ea însăși arta noastră de a ne acomoda cu binele dedus din rău.

Ce ne-a lăsat scris Ion Creangă? Că este rău cu rău, dar este mai rău fără de rău! Este vorba despre fatalismul în variantă optimistă. Așa putem întrezări un fir de speranță a binelui. Că și binele vine pe la casa omului, dar se vede mai rar. Răul atrage atenția, doare și impresionează. De aceea mi-am adus aminte de ruinele nefolositoare, care, după cum spuneam, în ele se cui­bărește răul. De care trebuie să ne ferim. Și parcă nu-l vede nimeni.