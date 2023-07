Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară, sub semnul aniversării 45 de ani de la prima expoziție

Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară din Baia Mare stă sub semnul aniversării în această perioadă. S-au împlinit 45 de ani de la prima expoziție de bază, organizată în clădirea unde funcționează în prezent Muzeul Județean de Etnografie. Momentul aniversar a stat sub semnul bucuriei, dar și al întâlnirii între diferite generații: cea care a pus bazele muzeului și cea actuală care are datoria de a duce mai departe moștenirea culturală. De asemenea, autorități județene și locale, șefi de instituții și oameni care iubesc tradiția străbună și-au dat întâlnire la acest eveniment de suflet.

File din istoria Muzeului Județean de Etnografie

„La ceas aniversar derulăm cu nostalgie, dar și cu bucurie file din istoria muzeului și dorim să împărtășim cu dumneavoastră profunda noastră reverență față de cei care și-au adus contribuția la crearea, păstrarea și valorificarea patrimoniului acestui muzeu”, a punctat managerul Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară Baia Mare, Monica Mare.

Pentru a marca momentul aniversar, instituția muzeală a organizat și o expoziție intitulată simbolic „Ethno Anniversarium” care „prezintă o parte din patrimoniul muzeului: ceramică, lemn, textile, obiecte de cult, dar și patrimoniu internațional și evidențiază și secvențe din activitatea de la muzeu în perioada 1978-2023, activități de cercetare și îmbogățirea patrimoniului muzeal, expoziții naționale și internaționale, publicații, simpozioane, proiecte culturale și educaționale”.

„Pentru a realiza o retrospectivă a evenimentelor mai importante din această perioadă o parte din expoziție a fost gândită sub forma unor instantanee fotografice pe axa timpului. Am dorit să realizăm și o expoziție-dialog, pe de o parte un dialog între obiect și privitor, dar și unul între generații, generațiile care au pus bazele acestui muzeu și generația de astăzi, cei care avem misiunea de a păstra și de a valorifica acest patrimoniu moștenit și de a-l îmbogăți în continuare, dar se dorește a fi și un dialog cu oamenii speciali, iubitori de patrimoniu, cu suflet mare”, a punctat Monica Mare.

„Sufletul meu aici a fost, aici va rămâne”

Pentru cei care și-au desfășurat activitatea în cadrul instituției muzeale a fost un moment potrivit de a depăna amintiri și de a face un bilanț cu privire la ce a însemnat această instituție în viața lor. Etnologul Janeta Ciocan va aniversa la 1 septembrie 52 de ani de activitate la Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară. Pentru ea, aici a fost a doua casă.

„Două treimi din viață am avut două case: una a familiei și această casă unde am avut niște colegi minunați și am adunat alți copii la un loc. În cei 52 de ani, 98% au fost momente frumoase. Îmi amintesc acel moment în care cu foarte multe emoții am pășit pragul muzeului și am găsit 12 oameni din toate domeniile: artă, istorie, etnografie. Acei 12 oameni de-a lungul timpului au adus lângă ei și alți oameni, au adunat patrimoniu pentru fiecare secție în parte, ceea ce a făcut ca Baia Mare să aibă azi 5 muzee superbe, de nivel european. Sufletul meu aici a fost, aici va rămâne”, a spus Janeta Ciocan.

„Sunteți ambasadori ai celor mai frumoase valori”

Invitații prezenți la eveniment au subliniat rolul important pe care îl are instituția muzeală în viața comunității locale.

„Credința și tradiția străbună sunt două elemente principiale care alcătuiesc identitatea noastră. Când le vom pierde pe acestea nu ne vom mai recunoaște. Sunt astăzi destule atacuri împotriva identității noastre, a principiilor morale, creștine. Este nevoie de astfel de instituții care să apere valorile noastre identitare. Sunteți ambasadori ai celor mai frumoase valori pe care le avem”, a afirmat preotul Virgil Jicărean, consilier în cadrul Sectorului Sacru și Patrimoniu Religios în cadrul Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și Sătmarului.

La rândul său, administratorul public al municipiului Baia Mare, Noemi Vida, a subliniat prin intermediul mesajului transmis de primarul Cătălin Cherecheș că „prin proiectele și expozițiile de aici încurajăm noile generații să-și îmbrățișeze istoria și să prețuiască frumusețea unică a tradițiilor noastre. Este vital să continuăm colaborarea cu specialiști, cercetători și comunitatea locală pentru a înțelege și a proteja pe deplin bogăția inestimabilă a patrimoniului nostru”. De asemenea, șeful administrației maramureșene, Ionel Bogdan, a vorbit despre proiectul de reabilitare ce vizează „Casa Albă” a municipiului Baia Mare, accentuând că „va trece treptat prin diferite momente de transformare. A avea grijă de patrimoniu este o muncă extrem de costisitoare și susținută”.

Atmosfera de sărbătoare a fost completată de minirecitalul susținut de corala Armonia din Baia Mare.