În Maramureș, se construiesc locuințe protejate

Consiliul Județean Maramureș investește în construirea de locuințe protejate în mai multe localități din județ. Suma cofinanțată este de un milion lei, investiția fiind de 15, 9 milioane lei. Practic e vorba despre construirea a câte 4 locuințe protejate în Groși, Sighetu Marmației și Mireșu Mare.

“DGASPC a achiziționat printr-un proiect cofinanțat de Consiliul Județean, locuințe (am cofinanțat cu un milion lei achiziționarea a 4 case în care se regăsesc 40 de beneficiari în total, 10 pe fiecare casă din sistemul de protecție socială a DGASPC Maramureș). De la începutul lunii iulie am adus persoanele, treptat. Proiectul a început în 2021, în 2022 am reactualizat prețurile, pentru că prețurile inițiale calculate de noi nu ne-au permis să mai achiziționăm ce ne-am dorit. Atunci am relocat resurse financiare de la CJ și am reușit să achiziționăm aceste case. În total e vorba de 12 case care vor avea o capacitate de 120 de persoane. În sistemul public mai avem 1.100 beneficiari la nivelul județului Maramureș. De la Poienile de sub Munte vom muta o parte dintre beneficiari la Sighetu Marmației. Total investiții: 15 milioane lei. Obiectivul nostru ca tot mai multe centre să fie gestionate cât mai corect, iar infrastructura să fie de cea mai înaltă calitate. În paralel vom reabilita dintre centrele vechi, pentru că la multe dintre ele configurația actuală nu mai respectă standardele noi”, a punctat șeful administrației maramureșene, Ionel Bogdan.

La Groși cele 4 case au fost finalizate și date în folosință, iar la Sighetu Marmației și Mireșu Mare lucrările se vor termina în această toamnă.