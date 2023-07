La graniţa cu Ucraina – maeştrii afinelor culeg suta de kilograme pe zi!

Am văzut în pieţe şi în faţa anumitor marketuri vânzători de afine. Sezonul e bun, într-adevăr, sunt afine să ne săturăm cu toţii. Aici, afinele se vând cu 10 lei borcanul de un litru, care ar fi cam 700 de grame.

În altă parte de Maramureş, culegătorii profesionişti de afine sunt la muncă zi-lumină, la preţuri mult mai mici, dar… trăiesc din asta!

Am urcat zilele trecute în munţii Maramureşului, spre graniţa cu Ucraina. Un neaşteptat trafic auto are loc sus, în munţi, aşa că am întrebat. Maşini 4×4 urcă şi coboară pe drumuri forestiere.

”Sunt culegători de afine, toţi. Cam aceiaşi cu culegătorii de ciuperci din toamnă, în mare sunt aceiaşi oameni. Urcă la munte toată familia şi culeg cantităţi impresionante de afine, zilnic. Nu capătă mult, 4-5 lei/kilogram, la centrul de colectare. Un om serios culege cam 100 de kilograme de afine zilnic. Unul singur, nu familia! Sunt 400 de lei/zi! Sigur, pe măsură ce scade cantitatea de afine, preţul urcă şi la 11-12 lei/kilogram” – spune Ştefan Grad, viceprimar al comunei Repedea, cu care urcam la munte.

Am oprit chiar la o familie. Lada maşinii de teren era plină ochi cu bidoane cu afine. Uşor încurcaţi că-i întrebăm.

”Da, dacă nu eşti puturos, sigur că se câştigă, se poate trăi din asta! Toţi venim, aşa se merită!” – spune capul familiei, de la volan.

La un simplu calcul, luând doar 20 de zile ”lucrătoare” lunar, un om hotărât poate câştiga 8.000 de lei pe lună, la care se adaugă ce culeg copiii şi ceilalţi membri ai familiei. Anii trecuţi, un lucrător al uneia dintre firmele de colectare recunoştea că a făcut numai în comuna Repedea plăţi de 20 milioane lei, într-un singur an de colectare, incluzând şi ciupercile.

La întoarcere spre Baia Mare, am văzut şi culegătorii din munţii Gutâi, unii pentru pieţe, alţii pentru alte puncte de colectare. Totuşi, i-am privit cu alţi ochi, după “Supermanii” şi desfăşurarea de forţe din munţii Maramureşului…