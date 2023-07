O semnătură istorică

Orașul de pe râul Uj mă fascina în taină, deoarece citisem în cărțile vechi că, prin vreme, a adunat multă istorie. Tot din cronici am deslușit rolul deosebit pe care l-a avut în destinul Maramureșului voievodal. Dar și mai încoace. Îmi aduc aminte de ultima călătorie la Ujgorod. Mi s-au confirmat fascinația din taină, relatările din cărți. Orașul de la răscruce de drumuri închide în el farmecul unui timp revolut. Dacă închizi ochii și îndepărtezi năpasta construcțiilor sovietice, rămâne ca un mărgăritar, orașul ridicat cu chibzuială, făcut după normele unei lumi care a aspirat spre durată. Așa vei putea decupa secvențe cu străzi primitoare, care îți stârnesc imaginația, convocând timpul istoric la un dialog discret. Parcuri cochete, cu verdeață luxuriantă, cu arbori umbroși care ascund clădiri în care s-au petrecut bucurii, dar și drame. Arhitectura barocă, dar și alte stiluri inventive reamintesc călătorului că în această parte de lume s-au perindat mai multe stăpâniri, fiecare având orgoliul să-și lase amprenta și în construcții.

Ujgorod este un oraș aflat în vestul Ucrainei, aproape de granița cu Slovacia și Ungaria. Cum spuneam, orașul a perindat mai mulți stăpâni. În perioada interbelică a aparținut Cehoslovaciei. La primul arbitraj de la Viena, din 1938, orașul Ujgorod a fost atribuit Ungariei. În anul 1944 a fost ocupat de armata sovietică. După destrămarea URSS a revenit Ucrainei. Majoritatea populației orașului este vorbitoare de limba ucraineană – 78 la sută. Apoi ruși, unguri și români. În anul 1646, peste 60 de preoți de rit bizantin au semnat un document prin care s-a constituit Uniunea de la Ujgorod, act prin care au trecut de sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei sub tutela Bisericii Romei. Uniunea a fost desființată de Stalin în 1948.

Dar să revin la vremea de astăzi. Două repere îți lămuresc istoria acestui oraș: muzeul și cetatea. În muzeu, gospodăriile tradiționale evocă un stil de viață rural, cu multe asemănări cu cel din Maramureș. Lemnul a primit și aici forme dintre cele mai ingenioase. O lume apusă se exprimă după alcătuirea sufletului oamenilor acestor locuri. Biserica de lemn, gardurile de nuiele împletite în spic, drănițite, casele văruite în albastru, vranițele și un întreg inventar casnic din lemn dovedesc că și în această parte de Europă a existat o civilizație a lemnului. Asemănarea cu Maramureșul este izbitoare. Istoricii au descifrat aceste similitudini. Oamenii s-au cunoscut între ei, și-au împrumutat modele.

Cetatea Ujgorodului mai reține în ziduri o vreme eroică. Cavaleri în zale, tunuri de mare calibru, ghiulele năucitoare, săbii drepte sau încovoiate, capcane din vremurile viclene, sigilii și monede zornăitoare – care răsuceau istoria cu puterea lor – iată o arhivă vie a unui timp de care se reazemă, în multe moduri, și istoria Maramureșului. Din cetate se văd întinderile, orizonturile. Zidurile crenelate au fost veritabile posturi de veghe. Dinspre răsărit era greu de cucerit cetatea. Pe un zid mi-a atras atenția un cuvânt săpat în piatră MARAMAROS.

Mi-am făcut o fotografie să o am ca document. Ca un adevăr că Maramureșul avea serioase legături cu această cetate. În acest sens, sunt o mulțime de dovezi. Cel care a săpat în piatră numele Ținutului nostru de pe văile Marei, Cosăului, Izei și Tisei a dorit să lase mărturie că Maramureșul nu a fost un spațiu închis, ci o energie politică și economică de care s-a ținut seama. Dimensiunea culturală a întregit imaginea un spațiu cu vocație întemeietoare. De aceea am luat cu mine semnătura din piatră.

…Ujgorod, care în traducere înseamnă Orașul Șarpelui, este așezat pe râul Uj. Un oraș care m-a fascinat prin straturile istoriei, dar și prin frumusețea sufletească a oamenilor. Mai ales a femeilor. Au ceva din farmecul madonelor, al infantelor, dar și al orgolioasei frumuseți moderne. Observația aceasta am reținut-o de la istoricul Vasile Marina, profesor român din dreapta Tisei, o vreme prorector al Universității din Oraș. Am plecat din Ujgorod purtând cu mine memoria unui oraș, plus semnătura în piatră MARAMAROS. O semnătură istorică.