A revenit pustnicul de pe Valea Strâmbului!

De fapt nici nu plecase acasă!

În primăvară, semnalam apariția unui temerar băimărean, Radu Tiberiu, la una din filigoriile de pe Valea Strâmbului din Băiuț, ce locuia la cort și avea țintă să stea 150 de zile acolo.

La un moment dat, nu mai era, drept pentru care am dedus că a renunțat. Mai ieri, l-am revăzut cu tabăra, în același loc, deci…am îndrăznit și am mers să întrebăm. Nu numai că n-a renunțat, ba a prelungit perioada de meditație în natură la 200 de zile!!

”Da, am plecat o perioadă, dar nu acasă, la bloc, ci…la Izvoare în Poiana Soarelui. De fapt s-a petrecut așa. Odată cu topirea zăpezilor, Valea Strâmbului a crescut major, aproape până aici, la filigorie. Nu asta era problema cât gălăgia… noaptea erai ca în mijlocul orașului, ca în zonă industrială. Era vacarm, cum apa aducea la vale bolovani, pietre (fenomen ce se petrece constant și pe râul Săpânța, cu pietrele ce se rostogolesc și fac un zgomot imposibil de suportat). Nu mă puteam odihni, nu mă puteam ruga. Așa că am plecat o vreme la Izvoare, în Poiana Soarelui. Apoi am revenit aici, să-mi duc mai departe programul stabilit, ba am prelungit perioada la 200 de zile. Pe final voi merge la Rohia sau la una dintre mănăstiri, de mă vor lăsa să pun tabăra. Am stat în prima fază 52 de zile. Am venit în 14 martie, din aprilie zgomotul era ca trecerea trenului prin gară. Inclusiv noaptea. Mă țin de plan, acest crescendo, ruperea de lume de acasă merge mai departe. Și nu sunt monah cum au înțeles unii. Mie vreau să-mi demonstrez că nu îmbătrânesc ca un om acru, ci pot fi maleabil. Astăzi am exact 136 de zile. Cu tot cu Izvoare, eu n-am întrerupt seria, nu m-am dus acasă, am stat trei săptămâni la Izvoare, am fost inclusiv ciobănaș la dat în strungă. Am transmis multe impresii şi fotografii pe Facebookul meu, RaduTiberiu.71, am pus sute, poate mii de fotografii” – ne spune pustnicul montan.

Dar insistă să ne spună că nu e un sfânt, chiar dacă se roagă de trei ori pe zi, ba e un păcătos ca noi toți ceilalți. Nu de alta, dar s-a trezit cu oameni veniți să se roage cu/la el. Inclusiv din Germania.