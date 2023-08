Conducerea Primăriei Cupşeni, supărată pe Consiliul Judeţean

Nu se mai dau bani pentru festivalul comunei Cupşeni

Primarul comunei Cupşeni, Lucia Chermezan, a anunţat în spaţiul public că nu se mai dau bani de la judeţ pentru festivalul „Tradiții și obiceiuri sub poalele Muntelui Șatra”. Conducerea Primăriei pune lipsa nealocării fondurilor pe seama culorii politice.

„Actualul executiv al Consiliului Județean Maramureș ne arată încă o dată că nu îi pasă de noi şi că dacă nu avem culoarea politică potrivită, nu primim fonduri pentru a organiza festivalul pe care l-am așteptat cu toții cu atâta nerăbdare. Am așteptat și am sperat până în ceasul al 13-lea că vom reuși să îi înduplecăm, că viceprimarul nostru de la PNL va reuși să-și convingă mai marele șef de la județ care vremelnic conduce instituția Consiliului Județean să ofere bani comunității, pentru că administrația NU are culoare politică. Domnul viceprimar însă face drumuri pe la Consiliul Județean și Prefectură pentru a vedea dacă poate dizolva Consiliul Local… Revenind la festivalul care nu va avea loc din cauza conducerii Consiliului Județean, vreau să știți că tristețea mea este fără limite! Știu cât de mulți dintre voi v-ați dorit să ne bucurăm de câteva zile de muzică și voie bună, știu că unii ați venit acasă, în concediu, tocmai în speranța că veți participa la festival”, a subliniat primarul Lucia Chermezan.

Ea a venit şi cu o propunere pentru comunitatea locală: organizarea unui eveniment artistic în regie proprie, în toamnă. „Avem scenă, avem o mulțime de artiști valoroși în comună, avem agenți economici care sunt convinsă că ar veni să își expună produsele. Haideți, așadar, să gândim un parteneriat și adunându-ne câțiva oameni de bine, să ne facem propriul festival, chiar dacă actuala conducere a județului ne ignoră. Aștept propunerile voastre și când reușim să închegăm un plan am să ies din nou în fața voastră să îl anunț”, a adăugat Lucia Chermezan.