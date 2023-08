Duo, pe simeze la Biblioteca Judeţeană

Două artiste şi-au dat întâlnire în „Duo” pe simezele Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare. Nelly Vass şi Marcela Csorba au adus în faţa iubitorilor de frumos peisaje din natură, portrete, compoziţii abstracte, expunându-şi trăirile pe pânză. Expoziţia poate fi admirată până în data de 13 august, în Salonul Artelor al Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu”.

Nelly Vass a venit în faţa publicului cu lucrări realizate în primăvara şi vara acestui an. Sunt lucrări noi, inspirate în principal din frumuseţea naturii. Artista spune că a avut probleme mari de sănătate şi a decis să se refugieze în artă. Aşa că, pictura a fost pentru ea o adevărată terapie. S-a vindecat în cele din urmă trupeşte, dar a simţit că inclusiv sufleteşte a fost influenţată de propria artă plastică. În expoziţia de la Biblioteca Judeţeană a adus în jur de 30 de lucrări.

„Am lucrat în plein-air. A fost un fel de terapie. Din octombrie până după sărbători am avut probleme de sănătate. M-am «izolat» afară uitându-mă după păsări, admirând natura. Am pictat şi am simţit că arta face bine sufleteşte şi trupeşte. Eu nu pot să stau fără să pun mâna pe pensulă. Pentru mine arta e felul meu de a trăi”, a declarat Nelly Vass care şi-a desfăşurat activitatea ca pictor ceramist. Obişnuieşte să picteze de timpuriu, fiind absolventă de Colegiu de Arte şi ulterior de Facultatea de Arte Plastice. A pictat chiar şi biserici alături de tatăl ei. O perioadă a renunţat la pictură, dar a revenit asupra artei plastice, dându-şi seama că pentru ea e un mod de a trăi.

La rândul său, Marcela Csorba a fost decorator produse ceramice. Este şi ea absolventă de Colegiu de Arte şi de Facultatea de Arte Plastice.

„Am lucrat mult şi pe mozaicuri, faianţă. În expoziţie am adus lucrări care au ca tematică peisajele, muzica, naturi statice, expresii de portret, compoziţii abstracte, o diversitate de teme. Pentru mine arta înseamnă trăire, expresie, ce poţi oferi tu din interior, ce nu se vede şi să pui pe pânză. Înseamnă multă sensibilitate”, a punctat Marcela Csorba.

La vernisajul expoziţiei a fost prezent şi managerul Centrului Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii Tradiţionale Maramureş, prof. Lucian Iluţ, care a accentuat rolul culturii în viaţa fiecăruia dintre noi.

„E o mare bucurie să mă aflu aici. Nu sunt un mare specialist în arta plastică, dar întotdeauna am cochetat cu ideea că e foarte important să susţinem tot ce ţine de cultură. Consider că fiecare dintre noi trebuie să conştientizeze că ar trebui să devină tot mai însetat de cultură, fără cultură nu ne vom putea păstra identitatea. Încerc să îmi aduc contribuţia şi să vă sprijin cu tot ce pot şi în viitor”, a spus Lucian Iluţ.

De asemenea, la vernisaj a fost prezent preşedintele Asociaţiei Artiştilor Plastici „Alexandru Şainelic”, Mihai Tirică, ambele artiste expozante fiind membre ale acestei asociaţii.