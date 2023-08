Ne vin acasă stranierii, în Maramureș!

Deocamdată mai cuminți ca de obicei

Dacă ai de circulat zilele acestea dincolo de Gutâi, deși fenomenul e similar și la sud, constați că tot a treia mașină are număr de Italia, Spania, Franța sau Germania. Nu, nu sunt turiștii, e un vis frumos… E mare sărbătoare pe Valea Izei, în zona ucraineană sau în zona Vișeu-Moisei-Borșa, se reîntregesc familiile. Fie și numai pentru o lună!

Culmea, nu mai e vânzoleala de odinioară, sau cel puțin în aceste prime zile de august, ÎNCĂ nu e. Se circulă civilizat, doar centrele orașelor sunt aglomerate. Comuna Poienile de sub Munte sau orașul Dragomirești așteaptă acasă în jur de 1.000 de localnici. Cu 300-400 de automobile aferente, în plus față de cele existente. Nici măcar în Borșa nu mai e nebunia de odinioară, iar explicația ne-o dă un localnic. “Apoi unii au revenit deja, de tot, au făcut afaceri. Alții nu mai vin, au decis să rămână acolo de tot și-și fac concediile acolo. Înainte veneau în august buluc toți. Cei realizați nu mai vin sau vin când vor. De aceea nu e îmbulzeală și nebunie. Dar vor fi. Și nunți zilnic, și conflicte, și de toate.” Ce-i drept, unele șabloane s-au păstrat. Se circulă ceva mai tare și mai cu nerv cu mașina străină… Obligatoriu, pe toată Valea Izei și spre Moisei-Borșa, mașina “de afară” nu se bagă în curte lângă “a bătrânilor”, ci se lasă la poartă, “să vadă dușmanii” și prietenii. Pe terase e plin de tineret, mai mare dragul să constați că a revenit forța satelor și a orașelor. Cum ar fi fost ca Statul să găsească soluții, odată ca niciodată, să-i păstreze? Sau cel puțin să-i facă să revină, să aibă la ce? Dincolo de povești, de promisiuni electorale?

“Unii chiar au de gând să revină, au planuri. Atunci când nu revii an de an să lucrezi pe o casă, aici oamenii chiar au avut case, n-au avut asemenea frustrări, dar revii și cumperi o bucată mare de teren, undeva, pe o vale, se cheamă că ai planuri și ai de gând să revii”, ne spune Vasile Țiplea, primarul orașului Dragomirești. “Ai noștri au calculul și planul făcut. Vin de Sfântul Ilie pe rit ucrainean și pleacă după Sfântă Mărie Mare, tot pe rit vechi. Așa li-s calculele făcute, așa vin an de an”, spune Ștefan Grad, viceprimar al comunei Repedea.

Una peste alta, Maramureșul a reînviat, brusc. E rumoare, parcă și bătrânii au mai multă poftă de viață. Unul cosește, evident cu cositoarea electrică, pe o pantă imposibilă, pe Dealul Moiseiului, să-și primească tinerii în curtea curată, aranjată. Alții se adună la porți, pe laițe, ca odinioară, ceea ce n-au făcut de-a lungul anului, ba de frig, ba de căldură, ba cu treabă multă luați. Au iar ce povesti. Bărbații separat, femeile separat. Au ce povesti, “O venit acasă cela, ai văzut ce mașină?/ Tu, da’ cela o zînit fără nevastă, a si ceva bai…”. E viu Maramureșul și-l iubim așa, cu toate excesele ce vor urma. Într-un market de oraș, la casă, o tânără infatuată de parcă ar fi secretara lui Joe Biden acolo de unde o fi venit, la casă, cu o caserolă, un suc și un set de tacâmuri de plastic: „Cum adică 2 lei tacâmurile? Da’ di ce? LA NOI astea îs gratis, doamnă!!!”, evident zise cu grai moroșenesc, cu iz de Italia, nu de engleza veche a lui Shakespeare cu accent fin galez.

Și revenim la autorită­țile naționale, ce ar trebui să ia o lecție din asta. Cu tinerii aceștia acasă, n-ar mai fi nevoie de pakistanezi, nepalezi, ghanezi. Pe care, atenție, pe Valea Izei, i-am văzut că deserveau gunoiera com­paniei care face salubrizare în acea zonă.