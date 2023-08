Apă, canalizare, pădure, câini vagabonzi • Conflicte deschise și interminabile în Săcel

Comuna Săcel e ultima de pe Valea Izei, din păcate se pare că în mai multe sensuri. În timp ce vecinii Săliștea, Moisei, Bogdan Vodă etc câștigă finanțări, fac investiții, în Săcel se stă. S-a pierdut finanțare pentru canalizare, apa de la robinet nu e conformă. Viceprimarul Toader Grad ne spune că nici nu s-au depus proiecte la o seamă de finanțări, nici măcar la Saligny, decât după insistențele urbaniștilor Consiliului Județean.

Ce se petrece acolo? În primul rând, ca la Șieu, e conflict total în Consiliul Local. Apoi, toată lumea pune piedică tuturor. Acum se face un teren de sport în curtea școlii ce arată și ea destul de ponosită, dat fiindcă elevii fac sport într-o sală de clasă. Atenție, în curtea școlii e o magazie de lemne putredă, fără un perete, pe care primăria nu vrea s-o dărâme, dacă directoarea e soția unuia din consilierii oponenți.

Pe Salingy s-au depus trei poduri, în timp ce alții au primit bani pentru… 20 kilometri de asfalt. Pe CNI, o sală de sport stă într-o listă din 2020. În schimb, comuna are mausoleu al lui Pintea (de fapt, conform picturii de pe frescă, e a lui Florin Piersic, nu a lui Pintea…) la intrarea dinspre Bistrița, cu tot cu placă comemorativă cu pesediștii de vază ai momentului. Cât pe ce să aibă ceva similar în centru, pe zidul de la baza bisericii, altă frescă eroică. Apă cum e, canal nu, asfalt nu prea… să fie frescă! La unul din cele mai frumoase locuri din munții Rodnei, Izvorul Albastru al Izei, e o moară kitsch-oasă ce stă să cadă, putredă, la izvor se duc oamenii să arunce bani ca la Fontana di Trevi. Cabana silvică putrezește, o alta mare, prea mare, se naște, lângă izvor.

Săcelul are meșteri populari de marcă, de talie internațională, gen maestrul de măști Vasile Șușca și cei cu ceramica dacică de Săcel, ai lui Burnar, pe care autoritatea locală îi ignoră cu desăvârșire. Viceprimarul Grad, evident în conflict cu primarul Gavrilă Dologa (pe care am încercat să-l contactăm, nu ne-a răspuns, nu l-am găsit), ne spune că Săcelul mai are și o problemă serioasă, a devenit casă pentru zeci de câini vagabonzi apăruți de nicăieri, probabil aruncați din mașini de…unii în trecere. Primarul a refuzat să se cheme serviciul de ecarisaj. Săcelul are rezerve de țiței, sondele sunt demontate, parțial furate, conservate cică. Să ai petrol și să nu devii șeic? Tentative de „șeicizare”au fost, dar nu referitoare la petrol, ci la pădure. În curs există dosar penal, cu cercetare, pentru abuzuri ale autorității locale și ale ocolului silvic privat asupra celor 1.960 de hectare de pădure a comunei. Ca un exemplu simplu, se tăiau între 8.000-12.000 metri cubi de lemn pe an, se vindea de 12 miliarde lei vechi, la primărie ajungea un miliard.

Acum, Consiliul Local a returnat pădurea Ocolului de Stat, și refuză să dea pădurea la agenți economici, doar la populație, pentru lemne de foc. Încă “se dă cu subsemnatul” pentru o gaură de 600 metri cubi de lemn care au intrat în Triunghiul Bermudelor, la fel pentru 1,8 miliarde lei vechi lipsă. Interesant, aparent fără nicio legătură, firma austriacă de la Sebeș mai are în gara din Săcel punct de lucru, sunt munți de bușteni, de aici pleacă lemn maramureșean în continuare spre Sebeș.

Nici nu e de mirare că la Săcel e conflict deschis. Și nu, nu e adevărat ce pretind vecinii răută­cioși ai Săcelului, că sunt mai în urmă… A venit și aici modernismul. Legenda spune că dacă vrei să te răsfeți, la izvorul din centru, dacă bagi mâna undeva în nișă secretă, poți lăsa bani și lua nu de-ale gurii, ci de-ale nasului, droguri proaspete, “poarta de intrare” spre modernism. Trist…