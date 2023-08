Daniel Breban, de pe podiumul emisiunii „O vedetă populară”, pe marile scene din Berlin și Amsterdam

Daniel Breban din Chiuzbaia are doar 17 ani, dar a reușit până acum să impresioneze juriul mai multor concursuri muzicale. A cucerit și inimile celor care l-au văzut și ascultat, cântând pentru că Daniel are un glas aparte, puternic și melodios, dar în același timp trăiește muzica, așa că reușește să transmită publicului multă emoție. Recent, Daniel Breban s-a reîntors victorios de la emisiunea “O vedetă populară”. A ajuns pe locul al treilea, deși mulți și-au exprimat părerea că ar fi meritat să fie chiar pe prima treaptă a podiumului, mai ales că a dovedit că are nu numai talent vocal, ci și talent în arta instrumentală. Daniel are acum o altă provocare înaintea sa: va cânta în fața unui public numeros în săli de concerte celebre, din Berlin și Amsterdam. De data aceasta, Daniel nu va fi un “ambasador” al folclorului maramureșean, ci va cânta la violă în Orchestra de Tineret a Olandei. Indiferent de genul muzical abordat, un lucru este cert: iubitorii de frumos trebuie să rețină numele lui Daniel Breban, tânărul artist având toate calitățile pentru a ajunge un nume mare în muzică.

Daniel Breban, talentat în a cânta folclor mara­mu­re­șean, dar și bulgăresc

R: Ai reușit să ajungi pe podium în finala emisiunii “O vedetă populară”. Mulți se așteptau chiar să fii pe locul I având în vedere impresiile exprimate de membrii juriului. Pentru tine cum a fost întreaga experiență din cadrul emisiunii?

D.B.: Experiența mea din cadrul emisiunii pot să spun că a fost una tumultuoasă, presărată cu multă muncă, multe sacrificii atât din partea mea, cât și a părinților, a colegilor, a doamnei profesoare Angela Buciu. Mă refer la colegele mele din grupul “Buciumul” coordonat de doamna Angela Buciu. Cu toate că am ajuns doar pe locul al III-lea consider că munca mea a fost răsplătită.

R: Care au fost cele mai dificile momente artistice?

D.B.: Într-adevăr au fost și momente dificile. Unele probe m-au pus în dificultate, mai ales cea din folclorul minorităților naționale și cea lăutărească. La proba de folclor din repertoriul minorităților naționale a fost nevoie să învăț să cânt în limba bulgărească, să învăț pronunția de la o doamnă bulgăroaică ce locuiește în Cernica. Pentru momentul bulgăresc a durat pregătirea vreo trei săptămâni, dar au fost pregătiri intense. Partea aceea în care cântam cu fetele solo era într-un dialect turcesc și a trebuit să scriu fonetic pentru că nu știa nici doamna bulgăroaică. Eu eram un turc care dorea să răpească fetele din harem și fetele vorbeau cu un porumbel ca să le salveze, să le ofere eliberarea, deoarece Bulgaria a fost sub stăpânirea turcească. În a doua parte a cântecului am vorbit despre Yane, un erou al bulgarilor care i-a eliberat de sub ocupația turcă. La proba lăutărească vă dați seama, muzica lăutărească și cea de petrecere era ceva nou pentru mine. Ascultam acest gen muzical, dar nu credeam niciodată că voi ajunge să cânt muzică lăutărească și mai ales în fața juraților de la “O vedetă populară”. În concurs am cântat “Adu calul, pune șaua” din repertoriul lui Ionel Tudorache. Am ales melodiile împreună cu doamna profesoară, cât și cu fetele din Buciumul.

R: La emisiune cum ai ajuns? Cine te-a încurajat?

D.B.: Eu am participat și în primul sezon, când nu era categorie de vârstă, undeva prin 2017. Aveam 11 ani. Am participat la preselecții. Nu am fost admis, deoarece ulterior și-au dat seama că sunt foarte multe talente în România și ar trebui să crească standardul. Am fost sunat anul acesta de o doamnă de la TVR și m-a întrebat dacă vreau să mai particip. Inițial, am zis că mă mai gândesc, dar apoi am acceptat. Aș fi vrut să particip mai încolo după ce aș fi acumulat o anumită experiență și mai multe cunoștințe, dar m-am gândit că nu am fost de mult la un concurs și ar fi interesant să particip. De 8 martie acesta a fost cadoul pentru mama. Am fost selectat pentru emisiunea “O vedetă populară”.

Începuturile muzicale ale tânărului artist

R: În ce gen muzical te regăsești cel mai bine?

D.B.: Am crescut cu ambele genuri muzicale, cu cea clasică și cu folclorul. Fac vioară din clasa I, dar mai serios din clasa a V-a. Canto fac tot din clasa I. Aceste două părți s-au combinat și nu pot trăi doar cu una din acestea două. Studiez canto cu doamna Angela Buciu, iar viola o studiez cu doamna Sorina Sabo de la Colegiul de Arte din Baia Mare.

R: Cum ai ajuns la muzică?

D.B.: Mama cântă foarte frumos, dar prin casă, prin grădină. Și eu am moștenit talentul. Mă urcam pe dulapul de la bucătărie, în fața oglinzii, pe pragul de la baie. Când mama scotea rufele din mașina de spălat, eu stăteam pe pragul de la ușă și cântam. Prima piesă pe care am în­vățat-o a fost “La moară la Mniculai”. Atunci a zis mama: cum să se piardă talentul? Am să-l duc la canto. Așa am cunoscut-o pe doamna Mihaela Iacob Dan. Mi-a zis că soțul ei predă vioara și așa am început să studiez vioara cu domnul Flaviu Dan. Apoi, din clasa a V-a am decis să mă apuc serios de muzică și am mers la Colegiul de Arte din Baia Mare, în clasa a VII-a am făcut tranziția de bunăvoie la violă. Simt că e instrumentul care mă reprezintă cel mai bine, e instrumentul cel mai apropiat de vibrațiile vocii umane și pe lângă asta am considerat că un instrument m-ar ajuta să intru mai profund în lumea muzicală, să dobândesc mai multe cunoștințe. Și într-adevăr așa e. Muzica cultă te dezvoltă.

R: Practic, de la reprezentațiile de acasă, susținute în fața părinților, bunicilor sau vecinilor, ai ajuns pe scenă. Când s-a produs prima ta apariție pe scenă?

D.B.: Prima mea apariție pe scenă a fost în grup, la Festivalul Mangalița când se ținea la Auchan, iar prima apariție solo a fost în același an, de 1 iunie, în Centrul Vechi unde am cântat “Veseliți-vă, feciori!” din repertoriul doamnei Năstăcuța Iuga. Apoi, am fost la Festivalul “Ion Petreuș” unde am luat locul I. Am fost și la Buzău, acum doi ani unde am participat la Festivalul-Concurs “Benone Sinulescu” unde am câștigat marele premiu. Mă bucur că am avut ocazia să îl cunosc și pe maestrul Benone Sinulescu prin 2017, atunci când am fost prima dată la festivalul de la Buzău și am luat locul I. Am revenit în anul următor și m-am întors cu trofeul. Am mai fost și la alte concursuri unde am obținut premii I, trofee…

“Viața mea se învârte în jurul muzicii”

R: Cum ai ales folclorul sau folclorul te-a ales pe tine?

D.B.: Cred că m-am născut direct cu folclorul. Apoi am descoperit muzica clasică și au devenit amândouă dragostea vieții mele. Folclorul pentru mine reprezintă partea mai apropiată de simțirea neamului românesc. Ne-am născut să fim români și ne-am născut să ne placă folclorul, să ne simțim mândri de valorile noastre naționale. Folclorul e un adevărat tezaur și trebuie păstrat, iar muzica clasică reprezintă partea cerebrală a muzicii.

R: După succesul de la “O vedetă populară” urmează un alt moment important din viața ta și anume evoluția alături de Orchestra de Tineret Regală a Olandei.

D.B.: Voi face parte din orchestra de tineret a Olandei, cu viola. Vom avea două concerte mari la Berlin și la Amsterdam, în 23 și 25 august. Vom cânta alături de Maria Duenas lucrări de mare anvergură.

R: Cum ai reușit să fii selectat?

D.B.: Am aflat de la doamna mea profesoară de violă. A fost un proces de audiții mai greu. A trebuit să trimit multe eseuri, recomandări, a trebuit să mă înregistrez în timp ce cânt și să trimit înregistrările. Trebuia să vorbesc doar în limba engleză. Eram la ora de limba română și am văzut mail-ul. Am tresărit, nu știau ceilalți ce se întâmplă cu mine, apoi s-au bucurat și ei cu mine. Selecțiile au fost deschise online încă din noiembrie, dar am fost anunțat că am fost selectat în martie. Îmi place mult în orchestră. E o senzație aparte. Una e să asculți muzica din exteriorul orchestrei și altul e sentimentul când iei parte la mecanismul de creare a muzicii și de interpretare în grup, iar aplauzele îți dau o stare unică, inexplicabilă.

R: Când nu cânți ce îți place să faci?

D.B.: În general, viața mea se învârte în jurul muzicii. Nu îmi pot închipui viața fără muzică. Muzica se potrivește cu orice stare umană. Când nu cânt, studiez mult. Pe lângă muzică, îmi place să colecționez costume populare. Am o colecție mică, acasă, cu costume din Țara Chioarului și mi-ar plăcea ca într-o zi să le expun.