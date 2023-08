Doar 270 de candidați au luat bacalaureatul de toamnă

– 6 unități școlare cu rată de promovare zero • 30% este rata de promovare, în Maramureș, în sesiunea august a examenului naţional de bacalaureat (înainte de contestaţii) • Rata de succes pentru promoția curentă este de 31,1%, iar pentru promoția anterioară – 26,05% –

Potrivit datelor Inspectoratului Școlar Județean Maramureș, dintre cei 1.076 de candidați înscriși, au fost prezenți la probe 900. Trei elevi au fost eliminați pe parcursul derulării probelor. În urma afișării primelor rezultate, 627 de candidați figurează ca fiind ”respinși” și doar 270 – ”reușiți”. 220 de candidați au medii cuprinse între 6 și 6,99, 47 de candidați se încadrează în tranșa 7-7,99, iar cele mai mari note, trei la număr, sunt între 8 și 8,99.

Rata de promovare de 100% este înregistrată de două unități de învă­ță­mânt: Colegiul Național ”Gheorghe Șincai” Baia Mare și Școala Profesională Rozavlea.

La polul opus, cu 0% rată de succes, apar 6 unități școlare: Liceul Particular ”Henri Coandă” Baia Mare, Liceul Tehnologic ”Dr. Florian Ulmeanu” Ulmeni, Liceul Tehnologic ”Grigore C. Moisil” Târgu Lăpuș, Liceul Tehnologic Ocna Șugatag, Liceul Tehnologic Penticostal Baia Mare și Școala Profesională Poienile de sub Munte.

Ca noutate, în acest an, pe lângă aplicația informatică de bacalaureat clasică, a mai fost introdusă o platformă în vederea evaluării digitalizate.

Contestații s-au putut depune vineri, 25 august, urmând ca rezultatele finale să fie afișate mâine, 29 august.