Experimentul covoarelor vegetale, în Poienile Izei

În amintirea unor deprinderi pierdute

Când vine vorba de aşa-zisele covoare vegetale, lumea nu se gândeşte la gazon, ci la…Botiza. Şi la munca femeilor harnice din zonă, în frunte cu regretata Victoria Berbecar. Dar au mai lucrat şi alţii, uneori chiar împreună. Vorbind nu despre covoarele în sine, cât despre vopsirea cu nuanţe făcute din plante, am ajuns la Călina Ilieş, din Poienile Izei, ”preoteasa bătrână”, cum ne-au îndrumat oamenii din sat. Are 79 de ani şi a experimentat, la rându-i, vopsirea firelor de lână cu culori obţinute din plante.

”Am strâns plante şi am încercat… în două vase, cu fire. Ştiu să ţes dar le dădeam în Botiza. Nu am învăţat de la nimeni, am luat plante şi am încercat. Cu coji de nucă obţineam maro. Din păpădie galben. Cu sodă, leşie, am încercat, până o ieşit nuanţe frumoase. Din brânduşi am obţinut vernil. Din scoarţa de arin am scos ruginiu ori negru. Albastru nu iese. Am pus fire şi am încercat până mi-o plăcut culoarea. Cu sodă, la fiert” – ne spune doamna Ilieş.

N-a lucrat foarte multe covoare, ba şi din cele ce le-a făcut, le-a dat. Ba copiilor, ba turiştilor. A rămas cu două-trei. Unul ni-l arată, cu mândrie. Un altul seamănă foarte mult cu stilul care a consacrat-o pe Victoria Berbecar din Botiza, e ori al ei ori…coproducţie, aşa, „ca-ntre preotese”. Mai are în podul casei fire vopsite de ea, pregătite. N-o lăsăm să urce în pod. Ne arată apoi covoare din acelea simple, în dungi, ce se pun pe jos. Galbenul de acolo e la rându-i obţinut din gutui. Nu mai lucrează, evident, dar îşi aminteşte cu drag de experimentele ei.

Cât despre vecina din Botiza, mult mai celebră şi cu diverse cărţi publicate, ea oferea la un moment dat o listă a culorilor ce se pot obţine din plante. Coaja de arin-cărămiziu şi negru; brânduşa-galben şi crem; coaja de ceapă-roşcat, galben, portocaliu, bej; cimbrişor-roşcat; coaja de mesteacăn-portocaliu; coaja de nuc verde-bej; cafeniu, maro, verde; fructe de soc-mov, şi lista continuă cu alte zeci de plante, mai mult sau mai puţin cunoscute. Din păcate, vorbim de o artă pe cale de dispariţie, de meşteşuguri pe cale să fie uitate, odată cu trecerea generaţiilor…harnice. Sună ironic, ştim, dar atunci când câştigi din cazarea turiştilor sau chiar din cules de legume pe câmpurile germane şi franceze, mii de euro, nu-ţi vine să lucrezi două săptămâni pe un covor vegetal, la care mai adaugi o săptămână vopsitul firelor în căldări. Oarecum de înţeles.

”Cu gospodăria, singură fiind, bătrână, nu m-am mai ocupat. A murit soţul, n-am mai făcut covoare. Le-am dat la fiu în Sibiu, în Sighet, la fiica de aici. În sat nu au mai făcut, prea puţini. La Botiza da, naşa Berbecariu, de vârsta mea era, ea făcea. Acuma… de vopsit, mai vopsesc şi cu vopsele, la cergi. Modelele? Romburi, tot felul. Uite, griul natural de la oaie, cu alb şi negru din lână făcut. Lucram…dar de tors am dat la femei, eu am vopsit fire. Culoarea din romburi e din flori de măr. Asta culoare din brânduşi. Gălbuiul e din luşcuţe, din luşti. Nu ies culorile puternice, ies mai pastelate, mai aproape de natură” – ne spune septuagenara Călina Ilieş.