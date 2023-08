Olimpicii la limbi moderne, în tabără la Ocna Șugatag

Proiectul ,,Maramureșul susține excelența” se află, în acest an, la ediția a II-a. Este un amplu proiect inițiat și finanțat de Consiliul Județean Maramureș, organizat și desfășurat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, prin care sunt răsplătiți elevii cu rezultate deosebite la etapele județene și naționale ale olimpiadelor școlare.

În cadrul acestuia, în perioada 21-24 august, s-a desfășurat, la Ocna Șugatag, tabăra de vară pentru elevii olimpici la limbi moderne (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă).

Au participat 37 de elevi din județ și patru cadre didactice din Baia Mare (Ramona Astalâș și Rodica Mone de la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”) și Sighetu Marmației (Valeria Rus și Mariana Oros de la Colegiul Național ”Dragoș Vodă”), sub coordonarea inspectorului școlar pentru limbi moderne, Marius Ciprian Vasile Cucuiat.

”În prima zi, am derulat activități de cunoaștere și interrelaționare, ca să pornim cu dreptul în această tabără. Elevii și-au scris prima pagină de jurnal (fiecare, în limba modernă pe care o reprezintă și la care a performat), ne-am bucurat de piscină și de soare! A doua zi, am pornit în drumeție în aria naturală protejată Pădurea Crăiasca și am vizitat stațiunea și împrejurimile (lacuri sărate, locuri pitorești). Prin bunăvoința domnului Daniel, ghidul nostru localnic, am descoperit frumusețea și magia unei păduri cu arbori seculari și am aflat legende ale locului. În drumeție, elevii au pregătit concursul de fotografie de a doua zi, sarcina lor fiind să imortalizeze în fotografii ceea ce i-a impresionat mai mult”, a subliniat prof. Rodica Mone.

La activitatea desfășurată de un reprezentant al Biroului de siguranță școlară al Poliției, în cadrul căreia elevii au fost informați despre efectele devastatoare ale consumului de droguri, alcool și substanțe interzise, precum și despre efectele bullyingului, au fost prezenți și inspectorul școlar general Pop Mihai Cosmin și inspectorul Ulici Carmen. S-au desfășurat apoi activități de scriere creativă, iar seara s-a lăsat cu muzică, dans, karaoke, jocuri și amuzament.

”O activitate care le-a plăcut mult elevilor a fost vizionarea unui film; am ales Pay it forward, un film despre speranță și dorința de a dărui și de a schimba lumea. Ziua a patra a fost ziua încheierii taberei”, a punctat prof. Ramona Astalâș.