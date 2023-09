Aproape jumătate dintre școlile din Maramureș, fără autorizații sanitare

• 47 de clădiri nu sunt autorizate nici de la ISU; nouă sunt din Baia Mare

Autorizațiile sanitare sunt o problemă an de an. O recunoaște prof. Mihai Pop, inspectorul școlar general, care subliniază faptul că, în 75 de unități de învățământ cu personalitate juridică din Maramureș, adică aproape jumătate din județ, elevii vor începe cursurile în clădiri fără autorizație sanitară. Mai mult, în rețeaua școlară județeană, 47 de clădiri nu dețin nici autorizație de securitate la incendiu. Nouă dintre acestea sunt în municipiul Baia Mare.

”Autorizațiile sanitare sunt o problemă an de an. În Maramureș, 75 de unități cu personalitate juridică nu au această autorizație, dar asta nu înseamnă că lucrurile sunt grave. Ca o unitate să obțină autorizația sanitară, este nevoie ca absolut toate clădirile și spațiile ce țin de școala cu personalitate, care poate să aibă 7-10 structuri, 10-15 clădiri, toate acestea trebuie să fie conforme. Or, dacă un singur spațiu din unitatea cu personalitatea juridică nu este conformă sau și-a schimbat destinația, automat întreaga școală intră în proces de reorganizare și reautorizare. Din această cauză, lucrurile sunt foarte greoaie la acest capitol”, a declarat prof. Mihai Pop, inspector școlar general.

În rețeaua școlară din Maramureș sunt 187 de unități de învățământ cu personalitate juridică, iar cele 75 de unități școlare cu PJ fără autorizație sanitară indică un procent de 40%.

Potrivit ordinului de ministru, motivele principale pentru care nu se emite autorizația sanitară sunt următoarele: lipsa alimentării cu apă potabilă, lipsă canalizare, grupuri sanitare neconforme sau dotate necorespunzător sau amplasate în exteriorul construcțiilor de învățământ, cubaj insuficient în sălile de grupă/ clasă pentru numărul copiilor/ elevilor, clădiri în stare avansată de degradare, la care sunt necesare lucrări complexe de reabilitare la fundații, pereți și/sau acoperiș, iluminat natural sau artificial deficitar, sisteme de încălzire improprii (sobe/ godine).

Și capitolul cu autorizația de securitate la incendiu este problematic. 47 de clădiri ce țin de unitățile de învățământ nu au un astfel de act eliberat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

”Și în ceea ce privește autorizația de securitate la incendiu trebuie autorizată fiecare clădire în parte. În această situație avem 47 de clădiri în care se desfășoară activități educaționale, gen: școală, internat, cantină, sală de sport, care nu au această autorizație. Cele mai multe clădiri au nevoie de investiții și se obțin foarte greu fonduri pentru a investi în acestea”, a explicat prof. Mihai Pop, inspector școlar general.

Dintre cele 47 de clădiri fără autorizație de securitate la incendiu, nouă sunt în Baia Mare, șapte în Sighetu Marmației, iar 31 în celelalte localități ale județului.

Autorizația de securitate la incendiu este actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situații de urgență județean, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren și a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinței esențiale – securitate la incendiu la construcții, instalații tehnologice și alte amenajări.