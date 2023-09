Sfânta Liturghie în Parohia Bârgău, Protopopiatul Baia Mare

Duminică, 3 septembrie 2023, a XIII-a după Sfintele Rusalii, duminica despre pilda lucrătorilor răi, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, s-a rugat alături de credincioșii din Parohia Bârgău, Protopopiatul Baia Mare, și invitații lor, a oficiat, în fruntea unui sobor de preoți și diaconi, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, a sfințit Altarul de Vară, a binecuvântat casa parohială și a rostit cuvânt de învățătură.

Am revenit în comunitatea credincioșilor din Parohia Bârgău, parohie care a fost filie a Parohiei Cicârlău până nu de multă vreme, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. De când s-a desprins de Cicârlău, Bârgăul, care are două sute și ceva de suflete, a făcut lucrări importante sub păstorirea Părintelui Sorin Costinaș, care a fost aici din 2011 până în 2020: s-a montat o catapeteasmă atunci, s-a reorganizat Sfântul Altar, s-a adăugat un pridvor, s-au înnoit frumos lucrurile la biserică și s-a construit o casă parohială la roșu. Am sfințit lucrările atunci, în 2015, deci sunt 8 ani de când n-am fost în această parohie. Din 2020 a venit tânărul părinte Dorin Dragotă, un preot talentat, cu multă dragoste față de Hristos și de Biserica Lui. Au terminat casa parohială și un frumos Altar de Vară. Am venit să sfințim Altarul de vară, în care am slujit, și să binecuvântăm casa parohială în care s-a mutat. Să dea Dumnezeu să aibă păstorire îndelungată și rodnică Părintele Dorin, spre bucuria puținilor credincioși, care, însă, iubesc mult biserica, așezată sub ocrotirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, care are 125 de ani de existență de când a fost construită. Credincioșii își urmează păstorul și țin credința cu fidelitate, credința noastră ortodoxă strămoșească. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Sfințirea Altarului de vară

Un frumos Altar de Vară a fost ridicat aici anul acesta cu sprijinul binefăcătorilor Gheorghe și Lia Iova din Recaș, coacționari ai societății care administrează domeniile și obținerea vinurilor Recaș. Altarul de vară este construit din lemn de brad, cu stâlpi sculptați de către meșteri pricepuți. Altarul de vară a fost binecuvântat de Preasfințitul Părinte Episcop Iustin cu apă sfințită și untdelemn sfințit.

Sfânta Liturghie Arhierească

Un frumos sobor de preoți și diaconi a slujit în această duminică pe Altarul de Vară al Parohiei Bârgău, alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar eparhial administrativ, Pr. Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare, Pr. Dorin Dragotă, paroh, Pr. Sorin Costinaș, din Lăpușel, fost paroh în Bârgău, Pr. Dănuț Săsăran din Cicârlău, Pr. Vasile Capolna din Tohat, Pr. Adrian Dunca din Săliște – Băsești, Pr. Florin Tocaci din Bozânta Mică, Pr. Dr. Vasile Costin, misionar, Pr. Cosmin Sălăjan, din Cicârlău Vii, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Diac. Alexandru Cupșinar, Ipod. Vasile Pop.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de teologul Florian Vois.

Împreună cu credincioșii s-a rugat primarul Sorin Lupșe al comunei Cicârlău, de care aparține satul Bârgău.

Cuvântul de învățătură

Un cuvânt plin de povețe duhovnicești a rostit Preasfințitul Părinte Episcop Iustin la momentul chinonicului, în care s-a referit la perioada relatată de Sfântul Evanghelist Matei, în capitolul 21, despre pasajul cu lucrătorii cei răi și semnificația fiecărui enunț din pericopă.

„Stăpânul viei este Dumnezeu. Via este poporul său, pe care l-a ales Dumnezeu să-l păzească de idoli, să țină legea. Turnul pe care l-a făcut în vie, de l-a împrejmuit cu gard, sunt cele 10 porunci și toate rânduielile sfinte pe care le-a dat. Cele 10 porunci sunt gardul cu care a împrejmuit via Sa, poporul ales, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Și se spune că a plecat departe. A plecat departe se poate înțelege c-a lăsat să treacă vremea ca să rodească omul și omenirea. Adică este îndelunga răbdare a lui Dumnezeu și așteptarea Lui ca să facem roade. Asta înseamnă că a plecat departe. Nu s-a dus din lume. Dumnezeu păzește lumea. Noi atârnăm în Dumnezeu, nu suntem vii de la noi, să înțelegeți! Nu suntem vii prin noi înșine. Duhul lui Dumnezeu ne dă viață. Cât e de măreț omul! Ce chip are! Câtă înțelepciune ar avea! Coroană împărătească să poarte, până este Duh într-însul ți-e drag și dorești să-i fii în preajmă, să stai de vorbă, să-l prețuiești, să-l iubești. Când a plecat Duhul sau sufletul nu mai reprezintă nimic… Dumnezeu este în tot și în toate. Noi suntem via lui. Noi suntem noul popor ales al lui Dumnezeu, toți creștinii de pe Terra, dar, oare, dacă ne facem un examen, că punem mai multe întrebări, facem un chestionar și ne punem mai multe întrebări, trebuie să ne răspundem fiecare pe câte le bifăm? Cât de creștini suntem? Cum chivernisim via? Poate veni Dumnezeu, ziditorul și creatorul nostru, sau Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, în orice clipă ca să ceară ce i se cuvine? Adică darurile pe care ni le-a dat: viața, frumusețea, sănătatea, simțurile, ochi, urechi, mâini, picioare, putere, minte, rațiune, înțelepciune, toate sunt de la Dumnezeu. Sunt talanți numiți în Biblie. Pentru toate acestea vom fi datori ca să răspundem cum le-am chivernisit. Cum am primit lumea, cum am binecuvântat pe Dumnezeu. Universul este opera lui Dumnezeu. Omul este capodopera lui Dumnezeu, că prin trup face parte din lumea pământească, prin suflet din lumea lui Dumnezeu. Să-I mulțumim. Îi mulțumim pentru tot ce ne-a dat, pentru că vedem, pentru că auzim, pentru că simțim, pentru că ne putem hrăni, pentru că putem umbla, pentru că putem crea, zidim, iată, ctitorii. Pentru toate acestea Dumnezeu va cere socoteală. Toți vom răspunde. Și tații, și mamele. Păstorii și mai greu. Cui i s-a dat mult, mult i se va cere, cui i s-a dat puțin, puțin i se va cere.”

Distincție și diplome

Tânărul preot paroh Dorin Dragotă a fost hirotesit de către Preasfințitul Părinte Episcop Iustin ca iconom, cu drepul de a purta brâu roșu, pentru frumoasa păstorire pe care a făcut-o aici.

Diplome ale Anului omagial au fost acordate familiilor de binefăcători Gheorghe și Lia Iova din Recaș, Timiș, Vasile și Emilia Pop, Mihai și Loredana Peto, domnilor Marius Gvril Faje, Dorin Faje, Cosmin Ileș, Vasile Irimeș, Costel Pop, Ioan Pop, Călin Pop, Dacian Jurje, Florin Couți, doamnei Daniela Coste și credincioșilor Parohiei Bârgău.

Preotul paroh a dăruit Preasfințitului Părinte Episcop Iustin, pentru muzeul Episcopiei, o icoană a Mântuitorului și una a Maicii Domnului cu Pruncul Iisus.

„Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru această zi binecuvântată, zi în care, iată, Dumnezeu ne-a ferit și de o vreme foarte călduroasă, dar și de o vreme ploioasă, a spus preotul paroh Dorin Dragotă. Ne-a dăruit o vreme și o zi binecuvântată. De asemenea, mulțumim Preasfințitului Părinte Episcop Iustin al Maramureșului și Sătmarului pentru bucuria pe care ne-a adus-o de a fi în mijlocul nostru și de a binecuvânta lucrările ce s-au făcut în parohia noastră: finalizarea casei parohiale și construirea unui Altar de Vară, care este un adevărat monument arhitectural reprezentativ pentru parohia noastră. Dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru toate și mulțumim tuturor binefăcătorilor, ostenitorilor și ctitorilor acestor realizări, care s-au făcut cu sprijinul unor familii: familia Gheorghe și Lia Iova din Recaș, Vasile Pop și Mia din Baia Mare, mari binefăcători ai parohiei noastre, și mulțumim tuturor credincioșilor pentru sprijinul acordat și pentru faptul că au fost alături de noi și ne-au ajutat să pregătim ca să iasă perfect acest eveniment.”

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre