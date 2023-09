Sfânta Liturghie de hram la biserica din Rozavlea

Vineri, 8 septembrie 2023, de praznicul Nașterea Maicii Domnului, hramul bisericii din Rozavlea, localitatea de naștere a Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, mii de credincioși s-au adunat pentru a se ruga împreună cu Întâistătătorul Eparhiei Maramureșului și Sătmarului și cu soborul slujitor. De când a fost ridicat la treapta Arhieriei, în urmă cu 29 de ani, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin nu a lipsit de la nicio Sfântă Liturghie oficiată cu ocazia hramului acestui sfânt locaș de închinare.

„Hramul bisericii din Parohia Rozavlea Centru, Nașterea Maicii Domnului, din 8 septembrie, în fiecare an adună multe mii de credincioși, pentru că este ultima sărbătoare în care au loc procesiuni închinate Maicii Domnului, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Sărbătorile aici, pe Valea Izei, încep cu Buna Vestire, la Parohia Ieud, apoi Adormirea Maicii Domnului, la Mănăstirea Moisei, și se încheie cu Nașterea Maicii Domnului, la Rozavlea, când se fac procesiuni impresionante și de o frumusețe și de o unicitate rară. Am revenit în Parohia Rozavlea, cum o facem în fiecare an, pentru că din 1971, când Patriarhul Iustinian Marina a sfințit această biserică, n-a lipsit niciodată Arhiereul. De când s-a reînființat Episcopia noastră, împreună cu Înaltpreasfințitul Justinian și acum cu Preasfințitul Timotei, avem grijă ca în fiecare an să fie slujbă arhierească. De obicei venim noi, fiind satul nostru natal, fiind fiu al satului, să le facem bucurie preoților. Sunt trei preoți aici. Sunt trei parohii în localitatea Rozavlea, aproape 3.000 de suflete, mulți plecați în străinătate, poate 40-50%, la lucru. Venim în fiecare an, pentru ca să cinstim pe Maica Domnului și evenimentele care au avut loc aici. Să nu uităm că în urmă cu 20 de ani a avut loc un eveniment fără precedent, fiind prima Sfântă Liturghie săvârșită de doi Patriarhi, Teoctist al României și Petros al VII-lea al Alexandriei Egiptului, într-o atmosferă cum n-a mai fost vreodată, pentru că în 1971 eram în timpul comunismului. În 2003 eram, deja, scăpați de comunism și eram în libertate. Și a fost un eveniment și acela fără precedent, pentru că, pentru prima dată, doi Patriarhi Apostolici, până la urmă și Patriarhul României este un Patriarh Apostolic, pentru că noi suntem încreștinați de Sfântul Apostol Andrei. Biserica noastră este de sorginte apostolică. Deci doi Patriarhi Apostolici și mulți ierarhi, mitropoliți și membri ai Sfântului Sinod, Arhiepiscopi și Episcopi, au fost prezenți la acel eveniment și de aceea a sporit frumusețea sărbătorilor și sfințenia locului. Venim cu bucurie, mângâiați de Dumnezeu și de amintirile copilăriei noastre, pentru că, uitându-ne la coconii aceștia mici, ne gândim că și noi am fost așa. Când Patriarhul Iustinian Marina a venit, eu aveam 10 anișori și m-am apropiat și m-am atins de el, de hainele lui, cum se ating copiii acum de veșmintele preoților și ale Arhiereului și primesc multă binecuvântare și mult har totdeauna. Nu este o simplă formalitate atingerea de veșmintele sfințite. Se primește binecuvântare și har. Să fie harul lui Dumnezeu și binecuvântarea și ocrotirea Maicii Domnului peste această localitate, peste păstori, peste credincioși, peste acest ținut, peste credința vie a maramureșenilor, peste familiile noastre binecuvântate, peste școala care, iată, începe peste câteva zile și elevii care vor începe un nou an școlar și dascălii care îi așteaptă să îi lumineze și să-i pregătească așa cum o face familia și Biserica pentru a deveni stâlpi ai societății și fii ai Bisericii și ai neamului nostru românesc. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Sfânta Liturghie Arhierească

Ca în fiecare an, Sfânta Liturghie de hramul Nașterea Maicii Domnului s-a oficiat și de data aceasta în Altarul de Vară al bisericii, spațios și frumos pictat, pregătit de sărbătoare. Au făcut parte din sobor Pr. Drd. Adrian Dobreanu, responsabil comunicații media on line al Episcopie, Pr. Vlad Călin, secretar protopopesc Vișeu, Protos. Nifon Neamciuc, starețul Mănăstirii Strâmtura, Protos. Iosif Petra, egumenul Mănăstirii Dragomirești, Pr. Grigore Andreica, protopop onorific de Vișeu, fost paroh aici, Pr. Gavriș Vancea din Săliștea de Sus, Pr. Dumitru Iuga din Săcel I, Pr. Nicolae Pintea din Săliștea de Sus, Pr. Sorin Ferenț din Botiza, Pr. Daniel Magdău din Șieu, Pr. Bogdan Cupșa din Leordina, Pr. Marian Bilț din Baia Mare, Pr. Simion Iuga din Nănești, Pr. Ioan Vlad din Rozavlea Șesu Mănăstirii, Pr. Simion Smicală din Sâlța, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Diac. Andrei Mitruț Vlad, Ipod. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Florian Vois, iar la priceasnă au cântat surorile Susana și Daciana Vlad, împreună cu cumnata lor, preoteasa Raluca Florentina Vlad.

În timpul Sfintei Liturghii, la momentul consacrat, a fost hirotonit întru preot tânărul diacon Andrei Mitruț Vlad, pe seama parohiei Glod, Protropopiatul Sighet, a cărei biserică are hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, post pe care îl ocupă pe bază de concurs. Este orfan de tată de la 14 ani.

La Sfânta Liturghie s-au rugat împreună cu poporul europarlamentarul

Cristian Terheș, teolog de formare, prefectul Rudolf Stauder, primarul comunei Rozavlea, Vasile Mârza, primarul comunei Mireșu Mare, Ioan Mătieș, Maica stavroforă Mihalela Popan, stareța Mănăstirii Ieud, Col. r. Ștefan Bora, absolvent de teologie, care a cântat în Grupul „Theologos”, Doru Dăncuș.

În timpul Sfintei Liturghii Preasfințitul Părinte Episcop Iustin s-a rugat pentru toți elevii care vor începe școala luni, 11 septembrie 2023.

De o frumusețe aparte au fost procesiunile din Leordin Centru, împreună cu preotul Bogdan Cupșe, din Șieu centru, împreună cu preotul Daniel Magdău, și din Săcel 1, împreună cu preotul Dumitru Iuga, o procesiune formată din 40 de tineri între 4 și 18 ani. „Încercăm să păstrăm a ceastă tradiție sfântă cu procesiunea din Săcel, care aduce multă bucurie duhovnicească”, spunea preotul paroh Dumitru Iuga.

Cuvântul de învățătură

Un larg și frumos cuvânt de învățătură a rostit Preasfințitul Părinte Episcop Iustin despre praznicul Nașterea Maicii Domnului și viața ei sfântă trăită o viață în rugăciune.

„Suntem în zi de mare sărbătoare, sfântă și dumnezeiască, mare și împărătească, pentru că Nașterea Maicii Domnului este praznic împărătesc, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. De ce se numesc unele praznice împărătești, închinate Mântuitorului și Maicii Domnului sau legate de persoana Mântuitorului? Pentru că Iisus Hristos este împăratul Cerului și al Pământului, Împăratul împăraților și Domnul domnilor și Maica Domnului este Împărăteasa Cerului și a Pământului, mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii. Însuși numele de Maria, pe care Sfinții, Drepții și Dumnezeieștii ei părinți, desigur, inspirați de Arhanghelul Mihail, care a vestit și Nașterea Maicii Domnului, ca și Nașterea Mântuitorului, le-a spus cum să-i pună nume, Maria sau Miriam. În limba ebraică înseamnă împărăteasă sau doamnă. Așa se tâlcuiește.”

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a vorbit și despre Maica Domnului ca mamă:

„Prin Maica Domnului, când o privim, privim fiecare pe mama noastră. Pentru fiecare dintre noi mama a fost sfântă și am fi vrut, care am fost copii adevărați, să nu moară mama înaintea noastră. Cel puțin eu așa am simțit. Aș fi vrut să rămână cât eram eu în viață. Sau ea să mă petreacă pe mine, să mă țină pe brațe cum m-a ținut când am fost mic. Este dumnezeiască imaginea unei mame cu pruncul în brațe. Pe fiecare ne-a adus pe lume, ne-a ținut pe brațe, ne-a dus și ne-a închinat lui Dumnezeu, ne-a pus în mâinile preotului, cum au pus Ioachim și Ana pe Maica Domnului în brațele lui Zaharia, să ne ducă în Sfânta Sfintelor, să ne închine la icoane, să ne facă cunoștință cu Sfinții, apoi ne-a învățat să ne facem cruce, să zicem Îngerașul, Tatăl Nostru. Mama este primul învățător, primul dascăl și ne-a învățat toată rânduiala, ce nu ne învață nicio școală: bunul simț românesc, țărănesc sau creștinesc. Nicio școală nu ne învață. Toată lumea merge pe performanță, pe concurență, pe specializare, pe profesionalism. Aici, în biserică, am învățat ce înseamnă bunul simț țărănesc: frică de Dumnezeu, rușine de oameni și să ai simțul măsurii, să nu uiți de unde ai plecat.”

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin l-a îndemnat pe preotul paroh ca la anul, pentru această sărbătoare, să aibă pictată o icoană mare de hram, cu Maica Domnului, la care să se închine credincioșii și care să devină făcătoare de minuni, ca atâtea icoane ale Maicii Domnului.

Preotul paroh Vasile Cozma a dăruit Preasfințitului Părinte Episcop Iustin o icoană a Maicii Domnului cu Pruncul, pentru muzeul Episcopiei, ca semn de prețuire și i-a mulțumit pentru păstrarea tradiției de a sluji în satul natal de fiecare hram al bisericii.

„Dacă din punct de vedere geografic Rozavlea este centrul Văii Izei din Maramureșul Voievodal, astăzi a devenit și centru spiritual duhovnicesc, pentru că maramureșenii, cu mic, cu mare, îmbrăcați în straiele lor frumoase din vremea dacilor, au venit în procesiunile noastre tradiționale ca să cânte Maicii Domnului, în mijloc având pe Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, fiul satului, cu care ne-am rugat, ne-am bucurat și am cântat Maicii Domnului, a spus Părintele Vasile Cozma, parohul bisericii „Nașterea Maicii Domnului” din centrul localității. Mulțumim Preasfințitului Iustin pentru prezența lui din fiecare an aici, în mijlocul nostru, mulțumim pentru sfaturile și povețele pe care ni le-a dat și ni le dă întotdeauna, mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi binecuvântată și tuturor celor care au ales astăzi ca să se roage și să cânte împreună cu noi.”

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”